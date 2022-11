El trigo como arma de guerra

"Todos los días pasan misiles sobre nuestras cabezas, la alarma es constante. Pero lo que más nos inquieta es cuando todo se calma, pues es entonces cuando puede caer uno aquí". Nadia dirige una granja de 4.000 hectáreas cerca de Nicolaiev. Ahora maneja su tractor entre los casquillos que llenan sus campos. Como para muchos otros agricultores ucranianos, para Nadia la guerra no solo supone el peligro de morir cada día mientras cultiva sus terrenos. Además, debe soportar que sus cereales se pudran en los silos mientras, en otras partes del mundo, la gente pasa hambre. La invasión rusa de Ucrania pone en riesgo el suministro en todo el mundo. Muchos países africanos están especialmente amenazados, porque son los que más dependen de las importaciones de trigo. A causa de los puertos cerrados y bombardeados, los puentes destruidos y los campos minados en Ucrania se rompe la frágil cadena de abastecimiento mundial. Como resultado, cada vez más personas de los países del Sur global no tienen acceso a alimentos. "Tenemos hambre", dicen unos jóvenes en el mercado de Nuakchot, en Mauritania. "Si la situación no cambia en los próximos años, todos nos haremos salafistas”. Putin utiliza deliberadamente la tensa situación para crear su propia narrativa. Según él, la causa de la inminente hambruna son las sanciones occidentales. ¿Le ayudará este relato a ganar nuevos aliados?