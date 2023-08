El telescopio Hubble detecta un planeta que tiene hipo

El telescopio espacial Hubble ha dejado boquiabiertos a los astrónomos al revelar un espectáculo cósmico inusual: un planeta joven en órbita cercana a su estrella madre, AU Microscopii (AU Mic), que expulsa su atmósfera en estallidos al espacio. Este fenómeno ha desconcertado a los científicos, que lo comparan se compara con un hipo cósmico.

Situada a 32 años luz de la Tierra, AU Mic alberga uno de los sistemas planetarios más jóvenes jamás observados, con una edad de menos de 100 millones de años. En comparación: Nuestro Sol tiene 4.600 millones de años. El planeta más interno, AU Mic b, se encuentra a tan solo 9,6 millones de kilómetros de su estrella, a una distancia sorprendentemente corta en términos astronómicos. A pesar de ello, AU Mic b, un Neptuno caliente, tiene aproximadamente cuatro veces el diámetro de la Tierra.

La intrigante irregularidad

Sin embargo, su cercanía al ardiente resplandor de su estrella no solo desafía los límites de la exploración, sino que también provoca un fascinante misterio. La intensa exposición al viento solar y a la radiación hacen que la atmósfera de hidrógeno de AU Mic b se evapore. Si bien ese fenómeno es conocido desde hace tiempo, la irregulidaridad con la que ocurre conmociona a los investigadores.

Durante una órbita anterior observada con el Hubble, parecía que el planeta no estaba perdiendo nada de material, mientras que un año y medio después mostraba signos claros de pérdida atmosférica.

¿Qué dice la ciencia?

"Nunca habíamos visto que un escape atmosférico pasara de ser completamente no detectable a muy detectable en un período tan corto cuando un planeta pasa frente a su estrella", afirma Keighley Rockcliffe, del Dartmouth College en Hanover, New Hampshire. "Realmente esperábamos algo muy predecible, repetible. Pero resultó ser extraño. Cuando vi esto por primera vez, pensé: 'Eso no puede ser correcto'", admite, citado por el diario ABC.

El Hubble no puede observar la estrella directamente, ya que su esplendor es demasiado fuerte. Sin embargo, sí puede medir los cambios en el brillo provocados por el hidrógeno escapando de AU Mic b.

Teorías en debate

Se plantean dos posibles explicaciones para la falta de detección de hidrógeno durante ciertos periodos del planeta. Una es que una llamarada estelar pudo haber afectado al hidrógeno, haciéndolo transparente a la luz y, por lo tanto, indetectable. Otra teoría es que el viento estelar da forma al flujo de salida planetario, haciendo que a veces sea visible, y otras no.

Hubble continuará observando más tránsitos de AU Mic b para proporcionar más pistas sobre esta variabilidad inusual de la estrella y el planeta. Esto ayudará a entender y a veificar los modelos científicos de escape y evolución atmosféricos en exoplanetas.

Editado por Isabella Escobedo