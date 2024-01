El Tapón del Darién: la peligrosa ruta hacia EE.UU.

Imagen: Ivan Valencia/AP/picture alliance

Solo en 2023, más de medio millón de personas atravesaron la selva con la esperanza de lograr una vida mejor en Estados Unidos. Uno de los obstáculos es la propia naturaleza, que a menudo obliga a las familias con niños a quedarse en el camino. Al mismo tiempo, en el Tapón del Darién los cárteles de la droga y los grupos armados luchan por el poder.

Antonia Schaefer y Oliver Schmieg acompañaron a varios migrantes.

