El sueño de Otgo - Infancia en Mongolia

En Mongolia es cada vez más común que la generación más joven abandone la vida tradicional en la yurta. Otgo también tiene un sueño: quiere ser bailarina, y después profesora de danza.

Para esto tendría que dejar a su familia. Sus padres la dejan decidir a ella la vida que querrá y la apoyan en su gran proyecto.

Mientras tanto, Otgo se ha convertido en una ayuda casi indispensable para la familia: se levanta temprano por la mañana para darle de beber a los camellos junto con su padre. La llena de orgullo poder ayudar en lo que pueda.

El impresionante paisaje del desierto de Gobi y el fuerte vínculo entre las diferentes familias nómadas no le hacen fácil a Otgo seguir su sueño.

Con sus palabras infantiles, pero profundas, esta niña pinta un retrato de su mundo y de los hombres y mujeres que transmiten su cultura de generación en generación.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 25.02.2023 – 07:15 UTC

DO 26.02.2023 – 02:15 UTC

DO 26.02.2023 – 13:15 UTC

DO 26.02.2023 – 21:15 UTC

LU 27.02.2023 – 05:15 UTC

LU 27.02.2023 – 10:15 UTC

LU 27.02.2023 – 17:15 UTC

MA 28.02.2023 – 19:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6