El singular calendario futbolístico de 2022

Fútbol, fútbol, fútbol. Incluso en tiempos de pandemia, parece que nunca se detiene. Pero en 2022 todo resultará un poco diferente. El mayor cambio es que la Copa Mundial se celebrará por primera vez del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Todos los demás torneos se han celebrado en mayo, junio o julio.



Pero eso no significa que sea el primer Mundial "de invierno". El primero fue en Uruguay, en 1930. Dado que el país está en el hemisferio sur, el clima que rodeó al torneo fue bastante frío, al igual que el de Argentina 1978, Sudáfrica 2010 y Brasil 1950 y 2014.



Qatar asumió que sería anfitrión en el calor de junio y julio y dijo que prácticamente climatizaría todo el país. Fue la FIFA, y no Qatar, la que consideró que hacía demasiado calor en los meses habituales y por eso decidió cambiar las fechas. Fue una decisión impopular entre muchos aficionados, pero el impacto en las temporadas de los clubes europeos no es tan dramático como muchos temían.



La final de la Liga de Campeones de 2022 en San Petersburgo será el 28 de mayo, como se esperaba. Es el evento de 2023, el 10 de junio, el que se retrasa debido a Qatar.



Dado que la Bundesliga tiene un breve descanso a mitad de temporada y menos equipos que muchas ligas, el impacto -aparte del gran vacío en noviembre y diciembre- es mínimo. La temporada 2021/22 no se verá afectada, mientras que la temporada 2022/23 de la Bundesliga comenzará el 5 de agosto y terminará el 27 de mayo.



Para adaptarse a la Copa del Mundo de Qatar, la Bundesliga hará una pausa del 13 de noviembre al 20 de enero. Podrían haber vuelto a empezar antes para asegurar un cierre de temporada más largo a partir de mayo de 2023, pero querían dar a los jugadores un poco más de descanso en el medio y evitar lo peor del invierno alemán.

Ver el video 02:01 Polémica en torno al Mundial de 2022 en Catar



"Ritmo de partidos constante"



La Premier League inglesa también se detiene muy cerca del inicio del Mundial, el 13 de noviembre, lo que no da a los entrenadores de las selecciones nacionales mucha oportunidad de afinar las escuadras para Qatar. La campaña de la Premier League comienza el 6 de agosto y se reanuda rápidamente después del Mundial, el 26 de diciembre, antes de concluir el 28 de mayo. Ello significa que la plétora de estrellas mundiales afincadas en Inglaterra tendrá que volar bastante.

"Cuando uno es futbolista, lo único que quiere es jugar, pero con los años se hace cada vez más difícil mantener el ritmo constante de los partidos, además de los largos vuelos a diferentes climas y husos horarios", afirma Geremi, exestrella de Camerún y del Chelsea, ahora presidente de FIFPro África, en un reciente informe de la asociación mundial de futbolistas sobre el calendario futbolístico.

Jugar con tanta constancia puede parecer una carga, pero eso es exactamente lo que harían si la temporada de liga continuara. Eso es también lo que ocurrirá con las ligas que tienen calendarios diferentes al de Europa occidental. La Major League Soccer de Estados Unidos, por ejemplo, se desarrollará de febrero a noviembre, con la Copa del Mundo a continuación. Normalmente, siempre han tenido que hacer un paréntesis en el medio para el Mundial de junio.



Hansi Flick, entrenador de la selección de Alemania.

Al menos los jugadores europeos tendrán la mayor parte de junio libre el año que viene, con la Nations League como único obstáculo ese mes. Además, un Mundial en noviembre permite a los seleccionadores alemanes disponer de unos meses más de preparación. "Tenemos que seguir desarrollándonos hasta el Mundial", dijo Hansi Flick, entrenador de la selección alemana. "Hasta dónde habremos llegado para entonces, no lo sé", agregó.

Los aficionados de los equipos ingleses podrían empezar a pensar que es algo bueno, dado que los jugadores ingleses suelen estar en su mejor momento en noviembre y demasiado cansados al llegar junio.

El Mundial de Clubes fue aplazado por el coronavirus y, por segundo año consecutivo, se celebrará en febrero y no en diciembre. El ganador del torneo de clubes y de la Bundesliga, el Bayern Múnich, no tuvo demasiados problemas para estar en forma el año pasado, por lo que ahora el favorito, el Chelsea, no debería tener problemas en los Emiratos Árabes Unidos.

Klopp, irónico

La Copa de Naciones de África, en Camerún, comienza en enero. Los entrenadores europeos odian que llegue en medio de su temporada, pero esta vez es más complicado. La anterior edición se jugó en junio y julio de 2019, en Egipto. Ese torneo había sido trasladado desde Camerún por diversas razones, pero finalmente ahora tienen la oportunidad de ser sede en 2022, un año más tarde de lo previsto. Sin el coronavirus, el evento no habría coincidido con el Mundial.

En un principio estaba previsto que se iniciara en junio, pero las condiciones climáticas hicieron que se cambiara a enero. El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, que perderá a Mohamed Salah y a otras estrellas, se refirió en broma a la Copa de Naciones de África como un "pequeño torneo" cuando fue consultado por un periodista recientemente. Eso no cayó bien en África, pero el alemán aseguró que estaba siendo irónico y que quería decir que es un gran torneo, tanto que se lleva a sus mejores jugadores.

La pandemia aún puede provocar cambios en el calendario futbolístico de 2022. Podría ser aún más caótico.