El senador Tim Scott lanza su candidatura en Estados Unidos

El senador estadounidense por Carolina del Sur Tim Scott lanzó el lunes (22.05.2023) su candidatura para convertirse en el primer presidente republicano negro de Estados Unidos, y prometió luchar por el regreso del estilo de vida americano, que dice está bajo amenaza con el demócrata Joe Biden, por devolver la esperanza al país y por garantizar la seguridad en la frontera con México. "Si no controlas tu puerta trasera, no es tu casa. Y si la frontera sur es insegura, no es tu país", dijo.

El legislador, de 57 años, hijo de padres divorciados y nieto de un trabajador de los campos de algodón del sur "profundo" estadounidense, en Salley (Carolina del Sur), se pone a menudo a sí mismo como ejemplo del sueño americano y este lunes recurrió de nuevo a su historia familiar para reforzar su discurso. "Mi familia ha pasado del algodón al Congreso. Y eso ha sido posible porque mi abuelo tenía una fe obstinada. Yo soy la prueba viviente de que Estados Unidos es una tierra de oportunidades, no de opresión", recalcó.

"Joe Biden y la izquierda radical están atacando cada peldaño de la escalera que me ayudó a subir y ésa es la razón por la que hoy anuncio que aspiro a la presidencia de Estados Unidos", dijo Scott en medio de vítores de seguidores en su natal North Charleston. "Ellos atacan nuestro valores estadounidenses, nuestras escuelas, nuestra economía y nuestra seguridad. Pero no mientras yo esté, no en mi período. Eso no funcionará. No me puedo quedar de brazos cruzados mientras esto pasa en Estados Unidos".

Trump le deseó "suerte" a su nuevo rival

Scott ha pasado meses recorriendo los estados considerados cruciales para ganar impulso temprano en la carrera por las primarias de su partido, subrayando su fe cristiana y su perspectiva como el único afroestadounidense republicano en el Senado. El senador se une a un grupo cada vez más numeroso que espera derrotar a Donald Trump, pero enfrenta una dura tarea para igualar el perfil del expresidente. Las encuestas más recientes muestran un apoyo a Scott por debajo del 2%, un promedio de 54 puntos por detrás de Trump.

"Buena suerte", le deseó hoy el propio Trump, subrayando cómo las primarias presidenciales se están "llenando rápidamente con un montón de gente". Scott, con el que ha colaborado en el pasado, es en su opinión un "gran paso adelante" en comparación con "Ron DeSanctimonious", el mote de "mojigato" con el que llama al gobernador de Florida, Ron DeSantis, también muy por detrás en los sondeos, y al que tacha de "totalmente inelegible". Otros candidatos incluyen a la primera embajadora ante Naciones Unidas de Trump, Nikki Haley, al exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, al emprendedor de la tecnología Vivek Ramaswamy y al popular locutor de radio Larry Elder, el primer afroestadounidense en entrar en la carrera.

lgc (afp/efe)