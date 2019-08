El Salvador: “Víctimas y no victimarias”

En 2018, un tribunal superior de El Salvador revocó una sentencia de 30 años de cárcel dictada contra Evelyn Hernández y ahora, en un segundo juicio, fue absuelta. En 2016, la joven había sufrido una emergencia obstétrica en su casa y perdió a su hijo. Fue acusada de homicidio agravado, en el marco de una draconiana legislación antiaborto, que no permite la interrupción del embarazo bajo ninguna circunstancia en ese país. Ni siquiera si está en peligro la vida de la madre, o el feto es inviable. Una legislación que obliga al personal asistencial a denunciar cualquier sospecha a la Policía y que llevó a Evelyn a la cárcel.

"Evelyn Hernández pasó 33 meses en prisión sin tener ninguna culpa. Eso es algo difícil de imaginar aquí en Alemania”, dice Christa Rahner-Göhring, portavoz del grupo de coordinación El Salvador de Amnistía Internacional.Y subraya que"desgraciadamente no es un caso único. Hay una organización de mujeres de El Salvador que ha documentado más de 100 casos ocurridos en los últimos 10 años”.

"Es injusto”

Para Michael Krämer, la noticia de la absolución fue una gran alegría. "Cuando uno conoce a las mujeres y estas le cuentan su historia, uno sabe que es injusto” lo que les ocurre, afirma el coordinador de los proyectos con El Salvador de Inkota, una ONG alemana que realiza proyectos de desarrollo y derechos humanos. Cuenta que ha visto numerosos actas y muchas veces "no se puede saber si el bebé murió antes, durante o después del parto. No se saben las razones. En cualquier sistema judicial normal, si hay tantas dudas, no se puede condenar a una mujer por homicidio agravado”.

Inkota se sumó hace cerca de cuatro años a una campaña dirigida a lograr el indulto de mujeres salvadoreñas en situaciones similares. En ese marco, Krämer va cada año a El Salvador y en los últimos cuatro viajes ha visitado a estas reclusas en la cárcel de Ilopango, la mayor prisión de mujeres del país. "Las visitas del exterior son una señal de esperanza para ellas, para que sepan que no están solas”, explica. También las visitas de diplomáticos y parlamentarios de otros países surten efecto: "Ahora las tratan con más respeto”, dice.

Pero lo que se requiere, según los defensores de derechos humanos, es una reforma a las leyes de aborto. "Hay pocos países en el mundo que son tan restrictivos. Pero eso hasta ahora nunca ha evitado un aborto”, afirma Annegret Laakmann, cofundadora de centros de asesoría de la organización alemana de base "Wir sind Kirche” (Somos Iglesia), donde se entrega información a las mujeres que piensan interrumpir su embarazo y se les muestran alternativas.

Esperanzas de cambio

"Esperamos que este veredicto de Evelyn Hernández y el interés internacional que despertó, induzca también a los parlamentarios de El Salvador a cambiar de manera de pensar”, apunta por su parte Christa Rahner-Göhring, de Amnistía Internacional. Pero no se hace mayores ilusiones, en vista de que en este momento "la correlación de fuerzas en el Parlamento está más bien en contra de una flexibilización de la prohibición de abortar”.

De todos modos, ve una luz de esperanza, como lo fue en diciembre pasado la liberación de Imelda Cortés, otra mujer que trajo al mundo a un niño muerto y fue acusada de haberlo asesinado. Fue absuelta por falta de pruebas. "También han sido puestas en libertad en los últimos meses algunas mujeres con penas conmutadas, de manera que de las cerca de 30 mujeres que estaban detenidas hace un año (por este tipo de causas), el número se ha reducido a 16, por cuya liberación seguimos luchando”, afirma Christa Rahner-Göhring.

Haciendo alusión a esos casos, Krämer opina que algo está cambiando en la sociedad salvadoreña. Lo atribuye a la fuerte discusión del año pasado en torno al establecimiento de causales para permitir el aborto. Los partidarios de una reforma no tuvieron éxito. Pero se abrió el debate en torno a los derechos reproductivos que, como hace notar, son también derechos humanos: "Creo que hoy mucha gente en El Salvador ve a esas mujeres presas como víctimas y no como victimarias”.

