El salvador: "Un autócrata como héroe popular"

"Un autócrata como héroe popular". Así se refiere el rotativo alemán Süddeutsche Zeitung a Nayib Bukele y escribe: "Fue a principios de diciembre cuando Nayib Bukele pidió una excedencia. Seis meses de excedencia, aprobados por el parlamento, porque Bukele no es un cualquiera, sino el jefe de Estado de El Salvador. El país centroamericano está gobernado ahora por una presidenta interina, pero no una política veterana, sino una contadora completamente desconocida que antes trabajaba como secretaria privada de Bukele. En cualquier otro lugar, esto probablemente habría provocado revuelo, ira y protestas. Pero no en El Salvador.

Una de las razones es que Nayib Bukele es popular. De hecho, es muy popular: en las encuestas, suele tener índices de aprobación superiores al 80 por ciento. Además, el domingo hay elecciones en El Salvador. En teoría, Bukele no podría presentarse a estas elecciones. La Constitución prohíbe la reelección directa. Pero en este momento ya no es presidente debido a su excedencia. Por lo tanto, nada se opone a una candidatura, y la verdadera cuestión ahora ya no es si Bukele ganará el domingo, sino a qué nivel será su victoria."

Menos delincuencia, más represión

El diario alemán Tageszeitung (taz) apunta: "Hasta ahora, los cálculos del presidente de 42 años han dado resultado: antes de que asumiera el cargo en 2019, El Salvador era considerado uno de los países más peligrosos de América Latina. Más de cien personas eran asesinadas por cada 100.000 habitantes, frente a las 2,4 del año pasado. En 2023, sólo 154 personas murieron de forma violenta, frente a los 1.140 asesinatos de 2021. Estas cifras convierten a Bukele en uno de los políticos más populares del mundo. Muchos salvadoreños le atribuyen el mérito de que puedan volver a moverse con seguridad por sus pueblos y barrios. Aunque el Banco Mundial reconoce que El Salvador ha hecho grandes progresos en la lucha contra la pobreza en los últimos 15 años, el país sigue siendo uno de los más pobres de América Latina. El 40 por ciento de la población vive en condiciones precarias."

Un precio aceptable

El diario alemán Handelsblatt subraya: "Renunciar a los derechos civiles y humanos, a las normas democráticas básicas y a la separación de poderes es evidentemente un precio aceptable para la población si ello significa vivir con seguridad y sin miedo. Bukele utiliza la popularidad para perseguir a sus oponentes. El hecho de que se presente de nuevo a las elecciones es una clara violación de la Constitución. Si es reelegido, será un paso más para que El Salvador se convierta en una dictadura. Bukele ni siquiera lo niega. Se autodenomina 'el dictador más cool del mundo'."

Violacion de la Constitución

El diario suizo Neue Zürcher Zeitung anota: "Sus índices de popularidad superan desde hace años el 80 por ciento, lo que convierte a Bukele en el presidente más popular de América Latina. Bukele puede permitirse el lujo de violar abiertamente la Constitución gracias a su popularidad y al descrédito de los partidos tradicionales. Es especialmente venerado por la población joven. Cerca de la mitad de los 6,3 millones de habitantes tienen menos de treinta años y, por tanto, nacieron después de la guerra civil. Ya no quieren saber nada de las antiguas batallas ideológicas. El dinámico Bukele, siempre vestido de manera informal, les promete un cambio social hacia un futuro moderno. Sin embargo, no todo brilla en el reino de Bukule. Ahora que la violencia de las bandas ya no es la mayor preocupación de la gente, problemas como el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida vuelven a estar en el punto de mira. Sin embargo, la gente se resiste a criticar a Bukele. Una encuesta realizada por el Instituto Latinobarómetro a mediados del año pasado muestra que el 61 por ciento de los encuestados tiene miedo de expresar libremente sus opiniones. Gracias a una mezcla de admiración y temor, es probable que Bukele siga gobernando El Salvador durante los próximos cinco años."