El Salvador: simpatizantes de Bukele protestan frente a Parlamento

Una semana después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, militarizara la Asamblea Legislativa y diera un ultimátum a sus diputados para que aprobaran un polémico préstamo, simpatizantes del mandatario se concentraron este domingo (16.02.2020) frente a una de las entradas del Congreso a exigir la aprobación de dicho empréstito con el que se financiaría la tercera fase de un plan antipandillas.

Los manifestantes acudieron a la cita –convocada a través las redes sociales por expresidente de la Asamblea Legislativa, Walter Araujo- portando distintivos del partido de Bukele, así como cruces negras con los nombres de diferentes diputados o frases de rechazo.

"Cada cruz es un muerto en la conciencia de estos ingratos, asesinos que pactan con los terroristas delincuentes (…) ese edificio que está ahí atrás, es un edificio del pueblo salvadoreño. Nos cuesta 60 millones de dólares mantener a las ratas que ahí habitan ese sagrado recinto. Y este pueblo ya se cansó”, exclamó Araujo entre aplausos de sus seguidores.

Araujo se dirigió, brevemente pero exaltado, a la audiencia para asegurar que los diputados tienen un plazo de 15 días para aprobar los fondos y, caso contrario, amenazó con tomarse el salón en el que los legisladores se reúnen en pleno. Al ser cuestionado por DW si su discurso no estaba llamando a la violencia, Araujo justificó que "ellos (los diputados) se merecen eso y mucho más, y el pueblo les está diciendo así. Yo puedo decirles como quiero en mi libertad de expresión y son ratas que se han sentado escondidos, bajo la clandestinidad, a negociar con delincuentes y terroristas y eso no me lo invento yo”.

La concentración –que estuvo marcada por insultos a las fracciones legislativas opositoras- no se extendió más de media hora. Araujo se retiró cuando todavía estaban arribando más seguidores, quienes colocaron las cruces y pancartas que llevaban en los portones del recinto legislativo.

Estados Unidos llama a la calma

Minutos antes de la protesta, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, llamó a la calma y pidió evitar actos de violencia. "Apoyo la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente. Sin embargo, cualquier acto o llamado a violencia o destrucción de propiedad por la multitud frente a la Asamblea Legislativa dañaría al país. Le podría costar empleos y destruir el potencial de crecimiento económico", publicó el diplomático en sus redes sociales.

El embajador estadounidense sostuvo que su país acompaña "los llamados al diálogo de parte de diferentes sectores en los últimos días" y reiteró su postura de "apoyo a la búsqueda pacífica de una solución consensuada".

ama (efe, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |