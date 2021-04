El Salvador: revelan presencia de asesor de EE. UU. en masacre de El Mozote

La perito estadounidense Terry Karl reveló este lunes (26.04.2021) en El Salvador que un asesor militar de EE. UU. presenció la masacre de unas 1.000 personas desarmadas a manos el Ejército salvadoreño en 1981, en la remota localidad de El Mozote.

De acuerdo con Karl, en El Mozote se encontraba junto al teniente coronel Domingo Monterrosa -señalado de encabezar la masacre en el terreno- el sargento mayor Bruce Hazelwood. La experta añadió que "la presencia de un asesor militar de Estados Unidos con Monterrosa" era "ilegal" en esa época y que Hazelwood es "el único americano (estadounidense) que puede saber las órdenes verbales" que se dieron durante el crimen.

Karl dio esta declaración ante el juez instructor de la oriental localidad de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, en una audiencia de adelanto de pruebas en la causa penal que enfrentan 15 militares retirados por la masacre de El Mozote y sitios aledaños.

De acuerdo con la experta, cuya exposición se espera que se extienda por tres días, Hazelwood declaró bajo secreto ante la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que investigó los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Ante esa comisión, que emitió un informe final en 1993, dijo: "no diré que Monterrosa no lo ordenó", en referencia a la masacre.

Karl sostuvo que en Estados Unidos y en El Salvador se dio un "encubrimiento sofisticado" de la matanza, en la que la mayoría de víctimas fueron niñas y niños, para que no se cortara la ayuda del país norteamericano. Recordó que en febrero de 1982, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan (1981-1989), debía certificar ante el Congreso una reducción de violaciones a derechos humanos en el país centroamericano, a cuyo Ejército brindaba ayudas millonarias.

Días antes de esta certificación, los diarios The Washington Post y The New York Times publicaron reportes sobre El Mozote. La experta señaló que no le era posible asegurar que Reagan tenía conocimiento de la masacre. En tanto, un informe del Congreso estadounidense, publicado en 1993, aseguró que funcionarios de Estados Unidos -de todos los niveles- mintieron e ignoraron las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de El Salvador durante la guerra civil.

Karl afirmó, durante su exposición, que el Ejército salvadoreño tenía como un "blanco principal" el departamento de Morazán (noroeste) -donde se ubica El Mozote- porque temía que se convirtiera en la "retaguardia" de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La experta estadounidense dijo que en El Salvador se implementó una "estrategia de exterminio", sin diferenciar entre combatientes y civiles y agregó que un grupo de oficiales planificó, ordenó, coordinó y encubrió tal estrategia y que operaciones, como la que derivó en la masacre de El Mozote, sólo eran posibles con la participación activa del alto mando del Ejército.

