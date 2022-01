El Salvador: ¿Qué tan segura es la aplicación "Chivo Wallet", el monedero de bitcoins?

A poco más de cuatro meses de haber adoptado el bitcoin como divisa oficial y convertirse así en el primer país del mundo en hacerlo, el gobierno salvadoreño sigue sumando críticas por la falta de transparencia, confianza y seguridad que ofrecen las inversiones estatales en criptodivisas.

Durante la presentación de su proyecto Bitcoin City -una ciudad sin impuestos que funcionará con esta criptomoneda-, el presidente Nayib Bukele aseguró a sus compatriotas y a los cripto inversionistas que "el bitcoin salvará al mundo". Todo esto, a pesar de que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han manifestado públicamente sus preocupaciones sobre los riesgos de la irrupción de las criptodivisas en las políticas públicas del país centroamericano.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presentando su proyecto "Bitcoin City".

El Salvador habría sufrido pérdidas millonarias

Recientemente, la compañía estadounidense de asesoría financiera Bloomberg estimó que el gobierno salvadoreño ha adquirido desde el 7 de septiembre al menos 1.391 bitcoins con fondos estatales. Siempre y cuando haya conservado estas criptomonedas, Bloomberg calculó que El Salvador ha sufrido una pérdida de un 14%, equivalente a 11 millones dólares, debido a que el valor del bitcoin ha caído en un 40% desde principios de noviembre.

"Bukele está tomando un camino extraordinariamente arriesgado al apostar por el aumento del precio del bitcoin para financiar su presupuesto estatal. Hasta ahora, esto ha salido mal", dijo a DW Christian Ambrosius, politólogo y experto en Centroamérica de la Universidad Libre de Berlín.

"Con el precio actual del bitcoin, el Gobierno debería haber perdido mucho dinero. Y aunque el valor vuelva a subir dentro de unas semanas o meses, esto no cambia el alto riesgo especulativo al que el país está expuesto", añadió.

Los recientes problemas con "Chivo Wallet"

Además, durante las últimas semanas, algunos medios de comunicación reportaron que varias personas habían denunciado en Twitter que el saldo en bitcoin que tenían en la aplicación "Chivo Wallet" había desaparecido, con valores que van desde los 100 hasta los 16 mil dólares.

La "Chivo Wallet" es la billetera digital oficial de bitcoin y del dólar del gobierno salvadoreño, la cual permite enviar y recibir estas divisas sin comisión. Según varios de los denunciantes, las transacciones irregulares están a nombre de Chivo S.A de C.V, que es la empresa desarrolladora de la aplicación.

¿Intervención del Gobierno o ciberdelito?

Estos acontecimientos han levantado especulaciones sobre el control que posee el Gobierno para intervenir en la billetera "Chivo" y manejar el dinero de los salvadoreños.

"En primer lugar, las criptomonedas son extremadamente seguras. Lo que a veces no es tan seguro es el comportamiento de los usuarios (y de las empresas) cuando las usan", aseguró a DW Fabricio Tota, director de Mercado Bitcoin, bróker brasileño que brinda servicios de intermediación para la compra y venta de criptomonedas.

"Hay un dicho en cripto: 'No son tus llaves, no son tus monedas'. 'Chivo' es un monedero de custodia. Eso significa que las claves de seguridad de bitcoin son controladas por el desarrollador de 'Chivo', el gobierno salvadoreño. Así que sí; es técnicamente posible iniciar una transacción como si esta fuera legítima. Pero no podemos afirmar lo que está sucediendo en torno a estos rumores. Son solo posibilidades", agregó Tota.

Por su parte, Ambrosius no cree que "haya habido una manipulación por parte del Gobierno, porque el daño a su imagen sería muy grande". Considera más probable que haya habido "averías técnicas o errores de sistema, dada la brevedad del plazo de introducción de la aplicación 'Chivo' y los retos técnicos que conlleva. También es concebible que los ataques externos (piratería informática) sean responsables de la desaparición de los fondos".

Protestas en El Salvador en contra del bitcoin, la billetera Chivo y el presidente, Nayib Bukele.

Transparencia de dineros en El Salvador

Hasta ahora, y a pesar de que el mandatario salvadoreño suele ser muy activo en redes sociales para acallar a sus críticos, el gobierno de Bukele no se ha pronunciado sobre el problema ocurrido con la "Chivo Wallet", lo que alimenta los cuestionamientos en cuanto a la transparencia gubernamental. Tampoco se sabe cuánto y cómo paga por las criptodivisas, ni informa dónde se encuentran.

En septiembre de 2021, la prensa local dio a conocer que el gobierno de Bukele usaba fondos públicos para subsidiar a dos empresas -privadas- de gasolina por medio de Chivo SA. de CV. En ese entonces, y para incentivar el uso de la aplicación estatal, Bukele ofreció 30 dólares por registrarse en la aplicación -que incluye la entrega de datos biométricos- y una rebaja en el precio del combustible para los usuarios que pagaran en bitcoin utilizando la "Chivo Wallet".

"Esto es problemático porque, a través de 'Chivo', el dinero público se da como forma de subvención solamente a determinadas gasolineras privadas, lo que contradice el principio de igualdad de trato y transparencia en el uso del dinero público. Sin embargo, Bukele tampoco ha mostrado mucho interés por la transparencia presupuestaria y la responsabilidad del gasto público", concluyó Ambrosius.

(ju/er)