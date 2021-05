El Salvador: Nayib Bukele pide a EE. UU. no destinar cooperación a opositores

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este martes (25.05.2021) a Estados Unidos que no financie a partidos de oposición con los fondos de cooperación económica que antes estaban destinados a apoyar algunas instituciones estatales.

"Donde (USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) quiera regalar su dinero, pues lo puede hacer, mientras no sea financiando movimientos políticos de la oposición, porque eso es ilegal (...) En lo personal creo que fuera bueno que invirtieran en organizaciones de verdad y no organizaciones de la oposición", sostuvo el mandatario en rueda de prensa.

Bukele aseguró que no tienen la intención de pedir a Estados Unidos que restituyan los fondos que les retiraron. "No vamos a buscar reorientación [de los fondos]", dijo. La reacción del mandatario se produjo luego que un diputado afín a su Gobierno anunciara un posible viaje a Washington de la canciller, Alexandra Hill, para abogar por la ayuda.

"Nosotros no vamos a buscar que lo cambien ni nada, porque nosotros no estamos buscando regalado. Nosotros estamos buscando hacer negocios en el mundo y que nuestro país se abra al mundo, tanto en lo comercial como turísticamente y políticamente, y no solo estar viviendo de regalado, eso ya es una cosa de debemos dejar atrás en nuestra mente", indicó Bukele.

El mandatario afirmó que "son bienvenidos todos los apoyos de Estados Unidos, o de cualquier otro país", pero "ya debemos empezar a ver hacia lo autosuficiente y no un país que esté viviendo de regalado".

Estados Unidos se distanció de Bukele luego de que la recién instalada Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, destituyera el 1 de mayo a un grupo de magistrados y al fiscal general, provocando una condena internacional y de sectores de la oposición, que denunciaron un atropello a la separación de poderes. "Ya hemos dicho bien claro que los cambios del 1 de mayo son irreversibles, y nosotros ya pasamos la página (...) Ya ni siquiera discutimos eso en nuestras reuniones", enfatizó Bukele el martes.

En Estados Unidos viven 2,5 de los 3 millones de personas salvadoreñas que residen en el exterior y el envío de sus remesas representa el 22% del Producto Interno Bruto del país centroamericano.

ama (afp, efe)