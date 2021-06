El Salvador multará a Tigo y a Claro por supuesto bloqueo a discurso de Nayib Bukele

El Salvador multará a dos compañías de telefonía, cable e Internet por supuestamente bloquear y cortar la cadena de radio y televisión del presidente Nayib Bukele trasmitida la noche del 1 de junio, durante su discurso con motivo de sus dos años de mandato, según trascendió este miércoles (02.06.2021).

Bukele publicó en su cuenta de Twitter que Tigo y Claro El Salvador "bloquearon" la cadena y que esto, a criterio del gobernante, "es una muestra clara del aparato ideológico tratando de controlar el Estado".

"Que Tigo El Salvador y Claro El Salvador hayan bloqueado la cadena nacional en muchas de sus plataformas no es solo una violación a la Ley de Telecomunicaciones y un pésimo servicio a sus clientes, también es una muestra clara del aparato ideológico tratando de controlar el Estado", escribió el gobernante.

El jefe de Estado también señaló que "muchos usuarios reportan que les cortaron el Internet durante la cadena", por lo que " Tigo El Salvador y Claro El Salvador serán multados y deberán reintegrar el dinero que cobraron por un servicio que no prestaron". Bukele no especificó a cuánto ascenderá la multa que será impuesta a ambas compañías.

El mandatario salvadoreño prometió el 1 de junio en un discurso, que fue trasmitido en cadena nacional de radio y televisión en el marco de su segundo año de mandato, que no permitirá que el país retroceda al sistema que generó delincuencia, corrupción y pobreza mientras que "Dios me dé fuerzas". Bukele, que aseguró que El Salvador ha entrado en una "nueva etapa" y que debe vencer al "aparato ideológico" de antiguos Gobiernos, no entró en detalles ni explicó si esto implica buscar la reelección.

ama (efe, diario El Salvador)