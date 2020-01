El Salvador: fiscal general pide quitar fuero a diputado ligado a pandillas

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador solicitó este lunes (27.01.2020) a la Asamblea Legislativa el desafuero al actual primer vicepresidente del Congreso y diputado opositor Norman Quijano por supuestamente negociar con pandillas en las elecciones presidenciales de 2014.

"Formalmente, la Fiscalía ha realizado la solicitud de antejuicio y petición de desafuero contra Norman Quijano (...) los delitos por los cuales se está pidiendo está solicitud es por fraude electoral y agrupaciones ilícitas", dijo a la prensa el fiscal Álvaro Rodríguez. El representante del Ministerio Público señaló que el mensaje de la Fiscalía con esta acción es que "conforme las investigaciones lleguen a su punto, no habrá distinciones y vamos a dar inicio con las acciones legales correspondientes con personas que tengan o no este privilegio constitucional".

La solicitud fue presenta por orden del fiscal general, Raúl Melara, quien, a través de un mensaje en redes sociales, pidió a los diputados del Congreso que "este proceso sea llevado de manera objetiva, legal y transparente".

La Asamblea Legislativa deberá crear una comisión especial de diputados, nombrar de entre los legisladores a un defensor y un fiscal para determinar si procede o no el retiro del fuero. La decisión de dicha comisión debe ser ratificada por los diputados en pleno con al menos 43 votos de los 84 legisladores.

Bukele apoya al fiscal mientras que Quijano se defiende

La acción del Ministerio Público generó reacciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien dijo durante una conferencia de prensa que el fiscal Melara "hizo lo correcto" y señaló que "los diputados no van a decidir si Norman Quijano es culpable o no, lo que tienen que hacer es remover el fuero, el cual no está hecho para proteger a los diputados de acciones criminales que cometan".

Ante esto, Quijano respondió a los señalamientos en su contra a través de su cuenta en Twitter en la que se aseguró su inocencia.

Durante un juicio en el que fueron condenados más de 300 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en 2019, un testigo identificado únicamente como "Noé" señaló que Quijano negoció dinero a cambio de votos en los referidos comicios, en los que compitió como candidato de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista.

ama (efe, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |