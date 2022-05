El Salvador: buscan a Corte Suprema por capturas en régimen de excepción

Un grupo de personas salvadoreñas -angustiadas por las detenciones de sus familiares durante el régimen de excepción decretado por el Congreso a petición del presidente Nayib Bukele para controlar la violencia- acudieron este jueves (05.05.2022) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar recursos con los que buscan la liberación de sus parientes.

Se trata de 12 familias de comunidades rurales de la zona del Bajo Lempa, en el oriente de El Salvador, quienes llegaron a la CSJ para entregar recursos de hábeas corpus a la Sala de lo Constitucional. José Salvador Ruiz dijo a periodistas que quienes están en prisión "han sido detenidos injustificadamente, sin ningún delito, simplemente porque los encontraron en la calle".

El Salvador se encuentra bajo de régimen de excepción, implementado desde finales de marzo por la violencia atribuida a las pandillas, con el cual se han suspendido varios derechos constitucionales, como la libre asociación y reunión. Las detenciones masivas han sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante dicho régimen, pero hasta el momento se desconoce si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo.

Cinco ONG reportan al menos 338 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el primer mes bajo el régimen de excepción. La vulneración que más han denunciado es la detención arbitraria, representando en algunas organizaciones incluso más del 70% de casos recibidos, de acuerdo con las entidades.

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), más de 20.000 supuestos pandilleros o personas vinculadas a estas bandas han sido detenidas. Ni el mandatario ni las autoridades de Seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas, a qué pandilla pertenecen y cuántas son señaladas de tener vínculos con dichas estructuras.

El abogado Alejandro Díaz, asesor legal de las familias y miembro de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, llamó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a que trabajen de forma "expedita y lo más pronto posible dar las respuestas (...) hay muchos que sí están detenidos injustamente, por eso la Sala debe de ser lo más efectiva y diligente para dar una resolución contundente a favor de estas personas". El jurista explicó que los recursos presentados contienen pruebas de "violaciones a derechos constitucionales y fundamentales".

"La Sala de lo Constitucional debe de revisar estos casos en los que se han agregado pruebas evidentes de que (las personas detenidas) tienen arraigo, son trabajadores, miembros de la comunidad que tiene responsabilidades con la comunidad y que ayudan", añadió Díaz y aseguró que "no es justo que estas personas sigan detenidas por varios meses (…) porque no son delincuentes". Si la Sala de lo Constitucional da una respuesta positiva, las personas detenidas recobrarían su libertad.

"No nos escuchan, como no somos nada y como somos pobres"

"Es una gran angustia la que sentimos porque no sabemos nada de Elías", comentó a la agencia EFE Manuel de Jesús Martínez, padre del joven Elías de Jesús. Su hijo, de 23 años, fue detenido el 26 de marzo mientras se encontraba departiendo con unos amigos, según Martínez. Afirmó que, de acuerdo con la poca información que le ha brindado el abogado privado que han contratado, el joven se encuentra en el centro penal de la ciudad de Izalco (occidente). Elías se dedica a la agricultura y -de acuerdo con su padre- no tenía ninguna relación con las pandillas. "No nos escuchan, como no somos nada y como somos pobres es imposible que nos brinden información", agregó.

Por su parte, Carmen García manifestó que su madre, Sara García, fue detenida el 25 de abril y fue trasladada a la cárcel de mujeres, ubicada en la populosa colonia de Ilopango (centro). Indicó que el Estado, a través de la Procuraduría de la República, les ha asignado un abogado, pero "no nos dice nada y no sabemos nada de mi mamá". La joven de 22 años declaró que su madre se dedicaba a la elaboración de tortillas de maíz y que fue arrestada "sin que le dijeran el motivo de la detención".

ama (efe, ysuca)