El Rey saudí llama al hijo de Khashoggi para ofrecerle sus condolencias

Salman bin Abdelaziz, rey de Arabia Saudí, y su príncipe heredero, Mohamed bin Salman, enviaron este domingo (22.10.2018) sus condolencias a un hijo de Jamal Khashoggi, periodista muerto en el consulado de su país en Estambul. Lo hicieron, según informa la agencia oficial de noticias SPA mediante una llamada telefónica a Salah Jamal Khashoggi.

Salah agradeció al rey la llamada y expresó su "sincero agradecimiento" al príncipe Mohamed por las respectivas llamadas, según sendos comunicados publicados por SPA. Previamente, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Adel al Yubeir, aseguró en una entrevista al canal estadounidense Fox que el príncipe Mohamed no estuvo involucrado ni tenía conocimiento de la muerte de Khashoggi, a la que llamó "operación no autorizada", pero también "acto criminal" y "aberración". "No somos un gobierno autoritario, somos una monarquía", señaló.

"Un tremendo error" por el que pagarán sus responsables

"Sin duda se cometió un tremendo error y lo que agravó el error fue el intento por encubrirlo. Eso es inaceptable en cualquier gobierno. Esas cosas pasan, desafortunadamente", admitió el ministro en su entrevista con Fox News, en la que aseguró que "los responsables pagarán por ello". Este sábado, las autoridades saudíes admitieron que Khashoggi murió estrangulado en el transcurso de una "pelea" con los agentes que le pretendían interrogar en la legación diplomática, después de dos semanas negándolo.

Reino Unido, Francia y Alemania afirmaron este domingo que la versión que ha aportado Arabia Saudí sobre la muerte de Khashoggi requiere estar respaldada por "hechos" para ser considerada "creíble". La canciller alemana, Angela Merkel, anunció la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí por el caso Khashoggi. Y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció también hoy que el martes proporcionará un informe detallado sobre las circunstancias que rodean a la muerte en Estambul del periodista Jamal Kashoggi.

La información deberá salir a la luz "porque buscamos hacer justicia", declaró Erdogan. "¿Por qué vinieron aquí 15 personas? ¿Por qué se ha detenido a 18? Esto tiene que ser explicado con todos los detalles", señaló el líder turco en un discurso ante los miembros de su partido AKP.

lgc (efe/dpa/reuters)

