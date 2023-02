El reportero - La pobre rica Alemania

Elke se sostiene económicamente con la ayuda social del Estado. Cuando cocina se asegura, sobre todo, de que su hija coma lo suficiente. Ella come lo que sobra. En cambio, Boris gana mucho como instructor de marketing independiente y le gustan los coches de lujo. Opina que ser pobre es una elección y no un destino. Los Valdivieso forman una familia de clase media con casa propia y un modesto patrimonio. Desde la actual crísis energética temen que su nivel de vida baje y se sienten abandonados por la política. No son los únicos que tienen la impresión de que algo se está descarrilando en Alemania. ¿Qué le ocurre a una sociedad cuando ricos y pobres se distancian cada vez más?