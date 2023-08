El reclutamiento en Ucrania, sacudido por la corrupción

"Estamos destituyendo a todos los comisarios militares regionales. El sistema debe ser dirigido por personas que sepan bien qué es la guerra y que entiendan que el cinismo y el soborno durante una contienda constituyen traición. El reclutamiento se puede confiar a combatientes que han estado en el frente o que ya no pueden estar en las trincheras porque han perdido la salud o algún miembro, pero han conservado su dignidad y no son cínicos", declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa en la que se tomó la decisión.

La medida estuvo precedida por una auditoría de las oficinas territoriales de reclutamiento del Ejército ucraniano. Según la Oficina Estatal de Investigación, se han abierto 112 procedimientos penales contra responsables de reclutamiento, hay 33 casos sospechosos y se han presentado cargos contra 15 personas.

¿Enriquecimiento ilegal?

En las últimas semanas, Ucrania se ha visto sacudida por varios escándalos protagonizados por jefes de oficinas de reclutamiento. Uno de ellos es el antiguo comisario militar de Odessa, Yevhen Borisov, sospechoso de enriquecimiento ilícito por valor de millones de dólares, así como de violar las leyes de reclutamiento. Según investigaciones periodísticas, familiares cercanos de Borisov han adquirido inmuebles de lujo en España y autos caros desde el comienzo de la guerra. Tras hacerse públicas estas revelaciones, Borisov fue destituido y detenido.

La auditoría de las oficinas de reclutamiento también ha revelado, entre otras cosas, que el comisario militar de Transcarpatia, en Ucrania occidental, utilizó soldados para construir su finca privada. Y en Rivne, el jefe de una oficina de reclutamiento ha llegado a maltratar a sus subordinados. También ha sido detenido el jefe de una oficina en la región de Donetsk, quien, al parecer, envió subordinados cercanos a él a una brigada de combate. Después resultó que los hombres nunca participaron en operaciones bélicas, aunque sí recibieron la correspondiente remuneración. Por otro lado, casi 100 registros en oficinas de reclutamiento de Kiev y otras diez regiones han revelado pruebas de que se vendían certificados médicos de incapacidad para ir al frente.

Lo que opinan los expertos

"Es la opinión pública la que desea la completa sustitución de los comisarios militares, y Volodimir Zelenski la está llevando a cabo con éxito", dice el politólogo Volodimir Fesenko, del Centro Ucraniano de Investigación Política "Penta". Según Fesenko, Zelenski ahora cuenta con personas con experiencia en combate para convertirse en "guardias morales contra la corrupción del sistema". El experto agrega que las medidas llevadas a cabo no constituyen una reforma y que el Gobierno no puede ofrecer protección total contra la corrupción: "Las tentaciones serán grandes también para los nuevos responsables del sistema. Se trata de puestos lucrativos, ya que muchas personas intentan comprar la manera de no tener que ir a la guerra", explica Fesenko.

Para Hlib Kanevski, del centro anticorrupción StateWatch, "es necesario un reemplazo de los comisarios militares". Pero no de todos al mismo tiempo, porque, según apunta Kanevski, eso "ralentizará" el reclutamiento durante al menos tres meses, el período necesario hasta que que los sustitutos ocupen sus puestos.

"Reemplazar a todos los antiguos responsables por otros nuevos trae beneficios a corto plazo, porque el presidente cumple con el deseo de justicia. Pero si el sistema pierde muchos jefes al mismo tiempo, se produce un impacto negativo en su eficiencia”, valora Kanevski, quien además apunta que es necesario hacer verificaciones internas e iniciar medidas anticorrupción para que el reclutamiento funcione de manera transparente, incluso cuando se producen cambios de personal. (ms/cp)