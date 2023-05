El reciclaje en Panamá, a la deriva

Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, pero, este año, el reciclador Juan Gabona no tiene nada que celebrar. La actividad en el Cerro Patacón, donde Gabona trabaja y donde se acumula el 40 por ciento de la basura del Panamá, se encuentra paralizada, a la espera de que terminen los trabajos que el Gobierno panameño está efectuando, tras declarar la zona como emergencia ambiental y sanitaria debido a los diversos incendios que se han producido en las últimas semanas.

La medida pretende "mitigar el desastre ocasionado por el mal manejo histórico de los desechos”, dijo el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, en un comunicado.

Disposición de los residuos

"No conocemos las verdaderas causas de los incendios, pero pueden ser debidos también a una mala disposición de los residuos que generan gases que luego son altamente inflamables. Esto representa un peligro no solo para elrecicladorque está en el pie de la actividad, sino también para la población cercana al relleno y la misma ciudad de Panamá, porque la quema de estos residuos puede generar gases tóxicos que no están siendo controlados”, alerta DW Jadira Vivanco, Coordinadora de la Plataforma Latitud R y los proyectos dereciclaje incluso de la Fundación AVINA en América Latina y El Caribe

"Hasta principios de los años 90, Cerro Patacón era una referencia en la región de Centroamérica”, apunta a DW Raúl Kelly, ingeniero industrial que ejerce como consultor sobre residuos para diversas entidades y organizaciones tanto en Panamá como en el extranjero. "Venían a estudiar el modelo, que cumplía con todas las medidas”, agrega. No obstante, según él, la entrada de la empresa Urbalia a gestionarlo ha producido un "declive progresivo”, ya que "se comenzaron a descuidar todos los dispositivos de control”, lamenta el experto.

Esta situación desembocó en multas por irregularidades, así como incumplimientos del contrato de concesión en el que se estipulaba un porcentaje de residuos que debían ser destinados para los recicladores y el mantenimiento del lugar, entre otras condiciones. "Nosotros hacíamos medidas de presión para que cumplieran el contrato que habían firmado”, dice Juan Gabona, que desarrolla su labor como reciclador desde hace dos décadas en Cerro Patacón y ha sido testigo de su degradación.

Precariedad por falta de reconocimiento

"Todavía siguen existiendo, sobre todo en Centroamérica, cientos de botaderos y de rellenos ilegales, primero, y luego cientos de lugares en los que las condiciones todavía no son las adecuadas”, dice Jadira Vivanco.

Tras el vencimiento de la concesión, tanto Gabón como el resto de centenares de recicladores se encuentran desamparados. Por este motivo, y ante el temor de la entrada de una nueva empresa que se haga cargo del lugar sin tenerlos en cuenta, desde el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá, del que forma parte, se han llevado a cabo acciones de resistencia a abandonar el lugar. Estas acciones han finalizado con diversas represiones policiales.

“No se puede pensar en una simple expulsión donde pueda haber recicladores trabajando, porque cientos de ellos, sobre todo en Centroamérica y México, están todavía presentes en los vertederos”, considera Vivanco, llamando al diálogo, a través de una mesa con todos los actores implicados. Se trata de “una construcción colectiva, donde se mantengan los derechos de los recicladores de base, que son el primer eslabón de la cadena de la recolección y la gestión de los residuos en el país”.

La falta de reconocimiento de esta labor no es aislada. “En la región, las condiciones son las mismas: los recicladores están buscando mecanismos de reconocimiento, que se reconozca el trabajo que han realizado por más de 30 años y la inclusión”, agrega Kelly, apuntando al estigma que sufren los recicladores, a pesar de que se hacen cargo del 70 por ciento de los residuos del país.

“Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución. Somos gente normal y nuestro trabajo es reciclar, recuperar, transformar, transportar. Con esa actividad se genera mucho empleo, cuidamos el medio ambiente e inclusive tenemos capacidad para dar capacitaciones en el tema de los residuos”, concluye, orgulloso, Gabona.

(ms)