El primer avión alemán evacuó solo siete personas de Kabul

El primer avión de la Bundeswehr que aterrizó en Kabul pudo evacuar únicamente a siete personas la madrugada de este martes (17.08.2021). La ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, dijo que el avión de transporte A400M realizó un "aterrizaje vertiginoso" el lunes por la noche, con el objetivo principal de llevar soldados alemanes para asegurar la misión de evacuación, que espera sacar del país a unas diez mil personas.

Alemania, que tenía el segundo contingente militar más grande en Afganistán después de Estados Unidos, quiere evacuar por aire a ciudadanos con doble nacionalidad germano-afgana, así como a activistas de derechos, abogados y personas que trabajaron con las fuerzas extranjeras. "Tenemos una situación muy caótica, peligrosa y compleja en el aeropuerto", dijo a la emisora ​​ARD. "Teníamos muy poco tiempo, por lo que solo incorporamos a las personas que estaban en el lugar".

Aunque la ministra no confirmó la cifra, solo siete lo hicieron porque el avión tuvo que partir rápidamente y otros alemanes no pudieron ingresar al aeropuerto sin la protección de los soldados alemanes, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. "La admisión de personas de la parte civil del aeropuerto no fue posible gracias a los socios que ejercían la responsabilidad de seguridad en el aeropuerto", dijo el vocero.

La noticia contrasta con las imágenes de los vuelos de evacuación estadounidenses, como este con 640 afganos a bordo.

Con 600 soldados que participarán en la evacuación, Alemania espera poder sacar a más personas en las próximas horas. Los vuelos se reanudaron el martes temprano después de que se suspendieran las evacuaciones el día anterior cuando la gente se abarrotó en la pista tratando de huir después de que los insurgentes talibanes tomaron el poder.

Alemania está esperando el permiso de Estados Unidos para volar un segundo avión desde Tashkent, que está utilizando como centro. Kramp-Karrenbauer esperaba que el aeropuerto pudiera mantenerse abierto durante varios días para poder evacuar a la mayor cantidad posible de personas. "Esos no son solo ciudadanos alemanes, también son personal local, personas en riesgo. También apoyaremos a otros países", dijo.

"Tenemos una situación muy confusa, peligrosa y compleja en el aeropuerto, sobre todo debido a las multitudes de gente. Ayer logramos, en un aterrizaje realmente peligroso, poner en tierra nuestro aparato", describió. Agregó que Alemania ha enviado soldados a Afganistán para crear condiciones para que las personas a evacuar "tengan efectivamente la posibilidad de llegar al aeropuerto" y precisó que "ese era ayer el principal cometido".

"La misión del ejército alemán es clara: sacar a cuanta más gente mientras todavía sea posible", afirmó la ministra, al tiempo que dijo que todo el mundo, no sólo Alemania, "se vio sorprendido el viernes por la dinámica de los acontecimientos" con la entrada de los talibanes en Kabul.

lgc (reuters/efe)