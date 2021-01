El presidente federal alemán defiende más teletrabajo

En vista de la amenaza creciente en Alemania del coronavirus, el presidente federal Frank-Walter Steinmeier ha pedido más teletrabajo. "Hagan posible trabajar desde casa", pidió a los empleadores en Berlín el viernes (15.01.2021). También deberían reducirse los contactos en el trabajo. "Menos es más, especialmente en estos días".

En su llamamiento conjunto con los jefes empresariales y sindicatos, el presidente federal instó a los empleados a utilizar la oferta de la 'oficina en casa'. "No vayas a la oficina si no es necesario", dijo Steinmeier. Trabajar desde casa también protege a los compañeros. Steinmeier enfatizó que demasiadas personas todavía sufrían de COVID-19. El elevado número de personas que mueren a causa del virus es "triste e impactante". Las mutaciones que ocurrieron aumentaron el riesgo de infección. "Eso me preocupa mucho", dijo. (dpa)