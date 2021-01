El presidente Biden pone en marcha sus planes en Washington

Las celebraciones por su investidura, el miércoles (20.1.2021), aún no habían terminado, y Joe Biden ya había firmado varias órdenes ejecutivas que tendrán consecuencias de gran alcance. Algunas de ellas revocaron edictos de su predecesor republicano, Donald Trump. "Es como un juego de vóleibol", dijo a DW Michael Allen, historiador de la Universidad Northwestern, en Illinois, Estados Unidos. Donald Trump ha revertido muchas de las órdenes del presidente Obama, y ahora Biden está haciendo lo mismo con los decretos de Trump.

"La polarización en el Congreso ha hecho virtualmente imposible aprobar una legislación adecuada, por eso hemos visto tantas órdenes ejecutivas en las dos últimas administraciones", explica Allen. Muchas de las primeras acciones de Biden en el cargo tienen un significado más simbólico, pero muestran hacia dónde se dirigirá políticamente el nuevo presidente.

Pandemia por coronavirus

Trump ha sido duramente criticado por su gestión de la pandemia. Si hubiera escuchado los consejos científicos, probablemente habría muerto mucha menos gente, dicen los expertos. Hasta ahora, más de 400.000 personas han fallecido en Estados Unidos. El presidente Biden ordenó el uso de mascarillas en todos los edificios de todas las regiones del país en su primer día en el cargo.



Una ley de este tipo para todo el país es, en general, difícil de aprobar, ya que son los gobernadores de cada Estado del país quienes deciden cómo afrontar la pandemia. Sin embargo, Biden instó a los políticos a nivel local y estatal a tomar más medidas para frenar la propagación del coronavirus. También pidió a todos los estadounidenses que usen una tapabocas durante los próximos 100 días.



Biden también revocó la decisión de Trump de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS). El nuevo presidente nombró al respetado inmunólogo Dr. Anthony Fauci como coordinador de la delegación del país. El objetivo declarado de Biden es que 100 millones de estadounidenses reciban una vacuna contra el coronavirus en sus primeros 100 días en el cargo.

Miles de banderillas blancas en conmemoración de los más de 400.000 fallecidos por coronavirus.

Inmigración

Biden también ya ha implementado cambios en política de inmigración, quizás el mayor problema de la presidencia de Trump antes de la pandemia de coronavirus. Detuvo la construcción del controvertido proyecto de Trump, que ya anunció en su campaña electoral de 2016: el muro en la frontera con México. "El muro en sí era en gran parte algo simbólico", dice Allen. "La orden de parar la construcción no tendrá mayores consecuencias, pero envía un mensaje sobre lo que representa Estados Unidos", argumenta.

Además, Biden firmó una orden que protege a los llamados “dreamers” de la deportación, los jóvenes que inmigraron a Estados Unidos cuando eran niños sin documentación legal. Biden también pidió al Congreso que apruebe una ley que otorgue a estas personas el estatus de residencia permanente para así facilitarles la ciudadanía.

El nuevo presidente también revirtió una de las primeras medidas oficiales de Trump: el veto a personas de países principalmente musulmanes, -como Nigeria, Myanmar, Irán, Siria y Somalia- de entrar a Estados Unidos. También revirtió otra orden de Trump que permitía el rastreo agresivo de personas indocumentadas en Estados Unidos y su posterior deportación.

El muro en la frontera con México, objeto de prestigio para Donald Trump.

Justicia social y economía

El presidente Biden revocó una orden de su predecesor que restringía la medida en que las agencias federales y sus socios contractuales podían realizar seminarios para una mayor inclusión y diversidad de sus empleados. La discriminación y la exclusión de las minorías llegaron al primer plano en Estados Unidos gracias al movimiento Black Lives Matter, después de que un oficial de policía blanco matara al afroamericano George Floyd en mayo de 2020. Biden nombró a Susan Rice para liderar una iniciativa dirigida a "erradicar el racismo sistémico", una prioridad para todas las agencias federales.

El demócrata supone un claro contraste con respecto a las "decisiones controvertidas de Trump sobre el racismo o la política de inmigración", dijo a DW Todd Belt, un científico político de la Universidad George Washington. "Tiene un fuerte significado simbólico que Biden esté comenzando de nuevo aquí", afirmó.

Además, Biden amplió el cese de los desalojos por la pandemia de coronavirus hasta finales de marzo para que las personas que, actualmente no pueden pagar el alquiler, no acaben en la calle. Pero los decretos presidenciales no son suficientes. "El presidente necesita ahora leyes para cosas que no pueden ser reguladas por órdenes ", aclaró Belt. "Y el dinero para esto tiene que provenir del órgano legislativo. Sólo el Congreso puede aprobar la financiación de estos planes", matizó.

(rmr/cp)