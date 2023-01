El polémico consumo de Carne - Parte 1 El statu quo

El criador de cerdos Dirk Nienhaus nos permite echar una mirada poco habitual detrás de los bastidores de una planta de engorde contemporánea y nos muestra cómo la cría de animales de granja se ha convertido en un proceso eficiente y de alta tecnología. Si algo queda claro, es que la ganadería industrial y la carne a bajo precio son dos caras de la misma moneda.

Dirk Nienhaus llega por momentos a cuestionarse acerca del bienestar de sus cerdos e incluso reflexiona con notable apertura sobre su propio papel en el sistema.

Por su parte, Friedrich Mülln ve la ganadería moderna desde la perspectiva opuesta: el fundador de la organización de protección animal SOKO se especializa en dar a conocer al público las condiciones escandalosas vigentes en la cría de animales.

Los autores lo acompañan durante sus misiones nocturnas, en las que investiga en secreto violaciones a la ley de bienestar animal. Friedrich Mülln demuestra por qué considera que el sistema de cría de animales ha sido desarrollado de forma completamente equivocada.

Anja Hradetzky busca una manera de unificar el bienestar animal y la ganadería, y al hacerlo se choca con los límites del sistema. Sus vacas viven en el campo. Los terneros crecen con sus madres y su muerte llega repentinamente, por un disparo de bala en el campo.

Sin embargo, quedan preguntas abiertas: ¿Qué define una vida de bienestar animal? ¿Quién decide cuándo un animal ha vivido lo suficiente? Pero también: ¿Por qué el 99 por ciento de las empresas no utiliza métodos más éticos de cría animal?





