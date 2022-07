El plan de emergencia de la UE ante la crisis del gas

¿Qué normas se aplican en la Unión Europea (UE) cuando hay escasez de gas?

En caso de que Rusia no reanude el suministro de gas tras el fin de las obras de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1, entrará en vigor una directiva de la UE sobre la seguridad del suministro de gas de 2017, abreviada como "reglamento SOS" ( por sus siglas en inglés: "security of supply"). Según esta normativa, todos los Estados de la UE tendrían que elaborar planes de emergencia y un sistema de alarma de tres fases. No obstante, no todos los gobiernos han cumplido con estos deberes.

Los Estados miembros de la UE están clasificados en grupos regionales según riesgos comunes. Un grupo, por ejemplo, es el de los países bálticos y Finlandia, que hasta ahora han dependido completamente del gas ruso y que, en algunos casos, ya han buscado alternativas.

Otro grupo es el de Portugal, España y Francia, que compran poco gas ruso y no se verían directamente afectados por una interrupción del suministro. En caso de crisis, los Estados miembros estarían obligados a ayudarse mutuamente "de forma solidaria", es decir, a suministrarse gas mutuamente y a intercambiar información.

¿Qué papel desempeña Alemania en el mercado del gas de la UE?

Alemania es el mayor comprador de gas ruso en Europa y un importante país de tránsito para el gas transportado a través de Nord Stream y otros gasoductos. Si Alemania dejase de recibir gas ruso, ¿tendría que traspasar a otros Estados de la UE el gas que también recibe de Noruega o los Países Bajos, aunque haya escasez en su propio país?

Actualmente, el Ministro Federal de Economía, Robert Habeck, está negociando acuerdos de solidaridad con los países vecinos para el suministro en estas situaciones de emergencia. "Tenemos que trabajar según el caso y determinar qué sucede exactamente cuándo,” dijo Habeck durante una visita a su colega checo Josef Sikela, con quien negoció un acuerdo. La escasez, dijo Habeck, debe gestionarse conjuntamente para que los estados individuales no se vean afectados desproporcionadamente. La República Checa, por ejemplo, obtiene su gas natural casi exclusivamente a través de gasoductos desde Alemania. Polonia también se abastece de gas de Nord Stream 1 a través de Alemania y Suiza depende completamente del suministro de gas de Alemania.

A principios de julio el Parlamento Europeo decidió sobre nuevas medidas en la política de energía.

¿Se modificarán las normas de la UE?

La Comisión Europea presentará un plan de emergencia la próxima semana. Prevé dar prioridad a la generación de electricidad a partir de centrales de gas, por sobre la calefacción de los consumidores privados, en caso de duda. Por el momento, la industria debe tener una prioridad subordinada. Según el Ministerio Federal de Economía de Berlín, las normas de la UE deben modificarse, porque fueron redactadas para una interrupción del suministro a corto plazo en estados individuales, pero no para una escasez de la dimensión actual. La Comisión Europea también quiere estipular que los edificios públicos y los lugares de trabajo solo se calefaccionen a 19 grados centígrados. En su plan de emergencia, la Comisión Europea parte de la base de que el ahorro energético de los hogares y las empresas puede compensar aproximadamente un tercio del déficit de gas provocado por Rusia. ¿Y los otros dos tercios? Esto lo debatirán los ministros de Energía de la UE en una reunión especial dentro de 12 días.

El problema principal no se resolverá ni con la coordinación de los Estados miembros ni con los planes de la Comisión Europea, afirma el eurodiputado democristiano Markus Ferber. Simplemente no hay suficiente gas disponible. "No nos alcanzará para todo el invierno", dijo Ferber en Bruselas.

(ies/ers)