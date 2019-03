El Pato Donald y el arte de la traducción

Una camisa azul, una pajarita roja y una gorra de marinero, así es como conocemos al eterno torpe, al pato sin pantalones, casi siempre enfadado y de mal humor. Su carrera comenzó en 1934, como actor secundario en una película de animación de 7 minutos. Pero el pato de Patolandia se convirtió rápidamente en una de las estrellas más exitosas de la familia Disney y en el favorito del público.

Después de 85 años, el pato simpático se ha convertido desde hace mucho tiempo en una parte integral de los cómics y las pantallas: el Pato Donald es famoso en todo el mundo bajo muchos nombres diferente. ¿Cómo se escriben esos textos para los globos? ¿Por qué Donald tiene un nombre diferente en todas partes del mundo? Entrevistamos a Wolfgang J. Fuchs, traductor de cómics desde 1965 y uno de los primeros investigadores de cómics en Alemania.

DW: Señor Fuchs, en mi infancia mis padres opinaban que leer cómics era una perdida de tiempo y que debería leer libros. ¿Sus padres tenían algo en contra de los cómics o podía vivir su pasión libremente?

Wolfgang J. Fuchs: Mis padres no tenían nada en contra de los cómics. Leí las historietas de mi hermano. Más tarde, en la escuela secundaria, me di cuenta de que era mucho más fácil aprender inglés con los cómics. Y así mi interés por los cómics se desarrolló de manera permanente.

Ha convertido su pasión en su profesión: es usted uno de los primeros investigadores de cómics en Alemania y además traduce cómics pero también novelas. ¿Qué es más difícil?

Wofgang J. Fuchs

En ambos casos hay intentar traducir de manera congenial, es decir transmitir la visión sin tener que modificar el texto demasiado. Lo ideal sería que se leyera como si se hubiese escrito en su propio idioma. La diferencia entre una novela y un cómic es que en una novela, aunque hay que tener en cuenta el lenguaje, se puede trabajar con una cadena de palabras más larga. Por lo general, la novela es entre un 10 y un 15 por ciento más larga en la traducción alemana. En el cómic, sin embargo, el texto debe ser exactamente tan largo como en el original, por que los globos no se pueden cambiar.

Y en el caso de expresiones específicas de cada país que son difíciles de traducir, ¿qué se hace?

Hay dos posibilidades: O bien intentas explicar el chiste, si es posible dentro del espacio que te da el globo, o encuentras un chiste alemán similar que pueda funcionar. Tienes que ser creativo. También lo tienes que ser con los nombres de los personajes. Los nombres de los personajes tienen diferente nombres según el país y la cultura. Sin embargo, por razones de la comercialización ya no se traducen algunos nombres al alemán. Durante mucho tiempo Spider-Man fue traducido como el Hombre Araña al alemán. Después de la aparición de las primeras películas de animación, el título de la revista cambió a "Spider-Man, llamado Hombre Araña". Mientras tanto, quedó en Spider-Man, lo que facilita la comercialización.

El Pato Donald es famoso en todo el mundo

¿Cómo surgen nuevas historias? ¿Dónde se escriben?

Los estadounidenses apenas producen material nuevo, aparte de "Patoaventuras". Sin embargo, los cómics de la editorial Egmont se producen principalmente en Dinamarca. Se producen unas 100.000 páginas al año, escritas por autores daneses, ingleses, estadounidenses e italianos, que luego se dibujan en Italia, Argentina, Brasil, Inglaterra, Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos. Estos cómics están disponibles en un pool del cual cada país puede seleccionar lo que le interesa.

El Pato Donald cumple ahora 85 años, ¿aprenderá alguna vez de sus tropiezos?

No lo creo, porque si lo hiciera, no sería el Pato Donald. Las historias no serían tan graciosas si no fuera un torpe. Pero existen diferentes versiones sobre su cumpleaños. Algunos dicen que el Pato Donald nació el viernes 13. Otros dicen que fue el 9 de junio de 1934, el día que salió la película animada. Y otros cuentan que el Pato Donald fue un comediante talentoso de 20 años, antes de que fuera contratado por Walt Disney. Eso significaría que como personaje real tendría 105 años de edad.

(gg/el)

