El papa se reúne con los gobernantes de Emiratos Árabes Unidos

Las etapas del viaje del Papa a Cuba y Estados Unidos

Tópico controvertido: el matrimonio

Francisco hablaba con su franqueza habitual cuando dijo que el matrimonio cristiano ya no se sostiene con la institución civil, admitiendo que este alejamiento tiene consecuencias culturales, sociales y jurídicas. Pero indicó que los cristianos no pueden ser “inmunes” a “los cambios de su tiempo”. Ante miembros del clero, Bergoglio apeló a no olvidar “la transformación del contexto histórico”.