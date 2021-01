El papa dice que el 2021 será un buen año si cuidamos de los demás

El papa Francisco pidió este viernes (01.01.2021) paz, esperanza y concordia en el 2021 para que las sociedades destierren la indiferencia, el egoísmo y la cultura del descarte.

"Los dolorosos eventos que han marcado el camino de la humanidad el año pasado, especialmente la pandemia, nos enseñan lo necesario que es interesarse por los problemas de los otros y compartir sus preocupaciones", dijo Francisco desde la biblioteca del palacio apostólico y momentos antes del rezo del Ángelus.

Francisco, que no ha presidido las misas de fin de año y de Año Nuevo en el Vaticano por una ciática, sí ofreció unas palabras y rezó el Ángelus con los fieles que le escucharon a través de internet.

El Cardenal Pietro Parolin (der.) celebra la misa de Año Nuevo en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

"Vacuna para el corazón"

El papa Francisco afirmó también que el 2021 será "un buen año" si la gente cuida de los demás y destacó que además de una vacuna contra el coronavirus el mundo necesita una "vacuna para el corazón".

"No sirve conocer a muchas personas y muchas cosas si no nos ocupamos de ellas. Este año, mientras esperamos una recuperación y nuevos tratamientos, no dejemos de lado el cuidado. Porque, además de la vacuna para el cuerpo, se necesita la vacuna para el corazón, que es el cuidado. Será un buen año si cuidamos a los otros, como hace la Virgen con nosotros", expuso.

Estas últimas palabras de Francisco fueron leídas en homilía por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en la misa de Año Nuevo, dedicada a la "solemnidad de María Santísima Madre de Dios", que se celebró este 1 de enero en el Vaticano.

FEW (EFE, AFP)