El Papa admite que debe reducir su ritmo de viajes o retirarse

Al término de una visita de seis días a Canadáen la que se le vio agotado y en silla de ruedas, el papa Francisco reconoció el sábado (30.7.2022) que deberá reducir su ritmo de viajes o hacerse "a un lado",

"No creo que pueda mantener el mismo ritmo de viaje que antes. Creo que, a mi edad, y con estas limitaciones, tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia, o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado", dijo Francisco, de 85 años, durante una rueda de prensa que tuvo lugar en el avión que lo lleva de regreso al Vaticano.

"La puerta está abierta. Es una opción muy normal", dijo Francisco. El Pontífice aseguró que no está pensando en dimitir ahora mismo, pero eso no significa que no pueda empezar a valorar esta posibilidad próximamente.

Problemas de rodilla

Francisco, que sufre de problemas en una rodilla se movió con mucho esfuerzo y tuvo que utilizar casi siempre una silla de ruedasdurante su permanencia en Canadá. "Honestamente no es una catástrofe. Se puede cambiar de papa. Se puede cambiar. No es un problema", añadió al hablar de sus problemas de salud.

Su problema de rodilla podría solucionarse con una operación, pero no quiere volver a pasar por el quirófano después de la intervención en el colon hace poco más de un año. "Con la anestesia no se juega", ha expresado el Pontífice sobre la posibilidad de someterse a una operación.

MS (dpa/afp)