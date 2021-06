El panorama postelectoral en Perú: un reto de reconciliación nacional

Ha transcurrido más de una semana desde las votaciones de segunda vuelta en Perú. El izquierdista Pedro Castillo, se mantiene como virtual ganador de la contienda presidencial con el 100 por ciento de las actas procesadas. El Jurado Nacional de Elecciones, no obstante, aún no ha hecho la proclamación oficial, en gran medida a partir de la impugnación de mesas electorales por parte de la candidata de derecha, Keiko Fujimori.

"Esta demora de las instituciones encargadas de hacer el anuncio oficial vulnera los marcos democráticos y alimenta el descontento social", plantea a DW Alejandra Dinegro, socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y analista política.

Hoy el panorama postelectoral en Perú se enmarca en la desigualdad estructural exacerbada por la pandemia. Pero enfrente tiene un reto de reconciliación.

Fujimori denuncia fraude en el balotaje presidencial.

El pulso democratizador: los grandes retos

Para Nicolás Lynch, exministro de Educación de Perú y sociólogo, la próxima gran batalla que se avecina es la transferencia de mando, libre de cualquier intento de golpe. Así, las próximas seis semanas encierran el dilema del panorama postelectoral. Para Castillo, ese plazo a finales de julio sería la meta para encausar el cumplimiento de sus promesas más firmes: iniciar un proceso constituyente y entregar una Constitución en democracia, coinciden Lynch y Dinegro.

Aunque, más allá de las promesas, ha reinado la falta de claridad en las políticas públicas que quieren impulsar ambos candidatos, comenta Bettina Schorr, politóloga del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Cuenta, no obstante, que Castillo ya ha puesto manos a la obra con un acercamiento a las élites limeñas.

Protestas en Lima contra Keiko Fujimori

Así, la estrategia se centra en dos frentes: el externo o de la gobernabilidad, y el interno, dentro del la cúpula del partido. En el camino de la reconciliación nacional, un actor central es el Congreso. Castillo va a necesitar un partido fuerte que le permita abrirse camino en un Congreso de alto espectro opositor, fragmentado, que representa a 10 facciones al día de hoy. "Anticipadamente se espera que sea un freno a las reformas constitucionales, será difícil para Castillo”, afirma Dinegro.

La formación de una Asamblea Constituyente supone entonces un siguiente paso en el cauce postelectoral. Así sea por la vía de un referéndum. Así sea en las calles, como recientemente se ha visto en Chile y Colombia, apunta Lynch.

Movilización ciudadana: ¿convulsión social a la vista?

Pero la urgencia por sentar las bases de un proyecto de reconciliación nacional empieza por el desatasco del resultado de la elección, dijo Dinegro, quien subrayó que el retraso del anuncio oficial del ganador está alimentando la movilización ciudadana en las calles: todos los días, delegaciones de regiones como San Martín, Cajamarca o Cusco se trasladan a la capital exigiendo que se respeten los resultados de las elecciones a través de plantones frente al Jurado Nacional de Elecciones.



Simpatizantes de Pedro Castillo frente al Jurado Nacional de Elecciones en Lima, Perú.

No se puede perder de vista que Castillo lidera uno de los sindicatos de docentes más grandes del país. En otras palabras, el candidato de Perú Libre encuentra en la sociedad movilizada un capital político innegable, afirma Alejandra Dinegro. Su mayor respaldo es la red de docentes y la ciudadanía movilizada principalmente en el centro y sur del país donde obtuvo una votación no menor del 70%. No obstante, "entrar en un periodo de convulsión social, con la pandemia golpeando, es nada alentador”, agrega.

Carácter conciliador: tender puentes por un gobierno sostenible

Pedro Castillo

Castillo necesitaría gobernar con partido; es decir, apostar por un gabinete de consenso, "de ancha base”, que vaya más allá de la izquierda y dé cabida a figuras de distintos espectros, dice Dinegro. Al respecto, Bettina Schorr anticipa improbable su actuar por la vía de la izquierda radical, indica. Tender puentes con otras fuerzas políticas es una estrategia inteligente para un gobierno viable, coinciden Dinegro y Schorr.

Deberá también desmarcarse del secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón - el personaje responsable de las credenciales marxista y comunista de su partido - pero mantenerse cercano a los congresistas allegados a él.

El plan de gobierno, no obstante, no está escrito en piedra. Para Dinegro, en Perú hacen falta cambios para enfrentar la crisis sanitaria, la vacunación, la reactivación económica y la educación. "Tenemos que apostar a la democracia, juntar la mayor cantidad de fuerzas con el liderazgo de quien ha ganado las elecciones”, sentencia Nicolás Lynch.

El punto medio es garantizar que el equipo ponga énfasis en las principales demandas de la población, tomando en cuenta que "Castillo será tan bueno como lo sea su equipo”, señala Bettina Schorr.