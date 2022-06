El palacio de Elmau, espectacular sede del G7

Otros temas en Euromaxx:

Se inaugura el Nuevo Museo Nacional de Noruega

El Nuevo Museo Nacional de Noruega aglutina varias colecciones bajo un mismo techo. Con sus 14.000 metros cuadrados de superficie, el edificio sorprende por su carácter intradisciplinar y sostenible.





Espárragos blancos: ¿por qué los adoran los alemanes?

A los alemanes les encantan los espárragos blancos, algo que a muchos extranjeros les resulta extraño. El australiano Brant Dennis, reportero de Euromaxx, intenta llegar al fondo del fenómeno y empieza por la cosecha.





Los tejedores de seda de Lyon

La ciudad francesa de Lyon es famosa por su larga tradición de tejer seda. La técnica de tejido artesanal está hoy en peligro de extinción, pero algunas de las antiguas fábricas aún producen valiosos tejidos de seda.







Las miniaturas de la artista que trabaja con el mar

La artista británica Kirsty Elson recolecta todo tipo de materiales en las playas de Cornualles. Con pequeños restos y mucha imaginación crea esculturas únicas en miniatura.

