El obispo Cox y los abusos sexuales a menores en Chile y Alemania

El presunto abuso sexual de un menor por parte de un obispo emérito en territorio alemán no tendrá consecuencias penales en Alemania para el prelado. El fiscal responsable de Coblenza confirmó este lunes (8.10.2018) que el caso habría prescrito y en el año 2004, lo sucedido no era delito, ya que la víctima tenía 17 años, y entonces se consideraba delito de abuso sexual el cometido contra los menores de 16 años.

Nuevos informes de Chile no dejan bien parado al Movimiento Apostólico de Schoenstatt. El acusado es el exarzobispo de La Serena en Chile, Francisco José Cox. En el transcurso de la revisión actual de casos de abusos sexuales perpetrados en la Iglesia Católica en Chile, varias personas presentaron cargos contra Cox, quien desde hace más de 15 años vive en el santuario de Schönstatt, en Vallendar, cerca de Coblenza.

Cox calla

El superior general del Instituto de Padres Schönstatt, Juan Pablo Catoggio, explicó por escrito a Deutsche Welle que Cox requiere asistencia permanente y muestra una incipiente demencia senil. El canal chileno "24 horas”, en cambio, mostró imágenes del exobispo la semana pasada, donde no se aprecia desorientación o perturbación alguna. Cox no quiso realizar ningún tipo de declaraciones a dicha televisión, que lo visitó por sorpresa. El prelado argumentó que no puede decir nada "sobre las demandas en Alemania y Chile”, y añadió: "No es mi problema”.

"Orientación sexual obsesiva"

Al mismo tiempo, el semanario chileno "The Clinic", tradicionalmente crítico con la iglesia, publicó un largo texto en su sitio web bajo el título "Los archivos secretos de Cox”. En él se describe en detalle cómo los miembros de la jerarquía eclesiástica chilena se opusieron, al principio, a que se dieran a conocer las acusaciones de abuso sexual contra Cox. Diez años antes, un cura indignado habría informado a los obispos que había presenciado un abuso sexual. Pero la única respuesta que obutvo fue que la situación de Cox era "conocida" en la comunidad de Schönstatt, a la que pertenecía el arzobispo desde 1965.

En el texto se habla de una "orientación sexual obsesiva" de Cox, "demasiado visible para pasar inadvertida". Cox también habría reunido a clérigos con características similares como empleados. Además se menciona que durante los años de Cox en el Vaticano, entre 1980 y 1985, una monja lo habría sorprendido en una situación íntima con un joven. Esto podría ser la explicación del regreso de Cox a Chile en 1985.

Santuario de Schönstatt, en Vallendar.

El Vaticano lo envió al extrajero

Esto indica que el Vaticano envió a Cox deliberadamente a Alemania para protegerlo. El arzobispo renunció a su cargo repentinamente en 1997, luego vivió en Colombia y, básicamente, nunca regresó oficialmente a Chile. "En 2002, la Congregación Episcopal en Roma le pidió a nuestro instituto que lo recibiera en una de nuestras casas, razón por la cual ha estado viviendo en la casa central de los Padres de Schoenstatt durante muchos años, en Vallendar ", dijo el superior general Catoggio la semana pasada.

En 2002, Cox llegó a Schoenstatt, donde vivió en uno de los edificios del extenso campus. Dos años más tarde, volvió a cometer un delito sexual. Según expuso el fiscal de Coblenza el lunes (8.10.2018), el obispo emérito "habría abusado sexualmente de un joven boliviano, quien en 2004 tenía 17 años de edad”. La víctima participaba en un programa de estudios de los Padres de Schönstatt en Vallendar.

Desde hace meses, en Chile protestan contra el escándalo de abusos sexuales en la Iglesia Católica.

¿Cómo reaccionará el Vaticano?

La víctima, que ahora reside en Estados Unidos y cambió de nombre, informó en noviembre de 2017 al encargado de aclarar abusos de la asociación Padres de Schoenstatt Internacional. Solo después de una investigación eclesiástica en EE. UU., en la que las declaraciones de la víctima fueron "consideradas creíbles", se presentó la denuncia a principios de agosto de 2018 ante la fiscalía de Coblenza.

En el caso de Cox, muchos parecen sospechar que se puede tratar de un delincuente en serie. Se desconoce por qué la congregración de Schönstatt no se puso en contacto con la justicia chilena desde 2002.

Muchos ahora miran hacia Roma. El superior general destacó que había informado tanto al Vaticano, a la fiscalía y a la diócesis: "El asunto está ahora en manos de la Congregación de la Fe en Roma". Allí, no hay información sobre tales procedimientos, pero no se puede descartar que el papa Francisco expulse a Cox de la Iglesia Católica ante la conmoción reinante en Chile por los casos de abusos sexuales.

Christoph Strack

