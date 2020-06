El nuevo coronavirus apaga el circuito sexual de Amsterdam

"Ya nadie camina por estas calles", dice Jeanet. * Da una profunda fumada a su cigarrillo antes de señalar los callejones vacíos al lado de los canales del barrio rojo de Ámsterdam.

Durante semanas, a la trabajadora sexual se le ha prohibido organizar sus "fiestas": reuniones en las que brindaba a sus clientes la oportunidad de tener sexo grupal consensuado con ella y algunas de sus colegas. Al igual que otras trabajadores sexuales independientes, solicitó fondos del gobierno de emergencia, pero todavía está esperando una decisión. Como todavía no ha recibido un centavo, Jeanet trabaja ilegalmente como acompañante, para cubrir el alquiler.

Jeanet no vio otra solución más que acudir al trabajo sexual ilegal para subsistir

Jeanet decidió pasar a hacer trabajo de acompañante desde su casa, generalmente con clientes que conoce desde hace mucho tiempo. "No tomo demasiados clientes, por razones de seguridad", dice ella. Pero, incluso con la propagación de enfermedades infecciosas, todavía hay muchos que están dispuestos a pagar por sus servicios. Jeanet bromea: "Si quisiera, podría dirigir un negocio de 24 horas. El confinamiento no significa que la gente deje de querer tener sexo ".

Las trabajadoras sexuales en los Países Bajos han sido duramente afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Muchas no pueden registrarse para recibir las ayudas de emergencia que el gobierno ha puesto a disposición.

Otras trabajan de manera informal, ilegal o enfrentan obstáculos administrativos cuando intentan registrarse para recibir apoyo. Como resultado, muchas mujeres ahora se ven obligadas a tomar decisiones difíciles: algunas tuvieron que dejar de trabajar por completo y perdieron ingresos críticos, mientras que otras tuvieron que trabajar ilegalmente, arriesgando no solo su salid, sino también la de sus familias y del público en general.

Apagar el foro rojo

Antes del brote, Rodrigo y Ana realizaban espectáculos eróticos como pareja en Casa Rosso, un famoso y muy visitado club sexual en el Oudezijds Achterburgwal. Si bien su jefe hasta ahora ha seguido pagando sus salarios, Ana se preocupa por su familia, que vive en el extranjero. Le preocupan las consecuencias duraderas del brote en su trabajo, sus ingresos y, a la larga, su vida en los Países Bajos.

Ana y Rodrigo deben esperar en casa a que terminen las medidas de distanciamiento social

El Instituto Nacional para la Salud Pública de los Países Bajos (RIVM) dice que las medidas de salud pública que prohíben el trabajo sexual permanecerán vigentes hasta septiembre. Mientras que otras "profesiones de contacto", como peluqueros y salones de uñas, pudieron volver a abrir en junio, a las trabajadoras sexuales se les dijo que se quedaran en casa.

Mariska, representante del Centro de Información sobre Prostitución y trabajadora sexual, sacude la cabeza cuando se le pregunta sobre la posibilidad de un "encierro inteligente" a largo plazo. "Esto no va a funcionar para nosotros. Muchos sufrirán insoportablemente debido a esa política".

Mariska explica que muchas trabajadoras sexuales que conoce no han solicitado fondos de emergencia, ya que temen que la policía haga un mal uso de los datos de registro cuando termine el brote. No "El trabajo sexual es legal aquí, pero aún está envuelto en una nube de estigma y crimen".

Mariska, como otras trabajadoras sexuales de Amsterdam, prefieren no revelar su verdadera identidad

Todas las trabajadoras sexuales de los Países Bajos están obligadas a registrarse en la Cámara de Comercio, pero muchas no mencionan su verdadera profesión por temor a ser discriminadas y estigmatizadas. Esto también ha impedido que muchas reciban apoyo gubernamental. Mariska, por ejemplo, está registrada como enfermera, y dado que las enfermeras pueden trabajar durante la crisis, actualmente no es elegible para recibir ayuda de emergencia. Ella dice que tiene suerte de tener algunos pequeños ahorros, pero otros en su situación "ya no pueden pagar el alquiler".

Como resultado, muchas de las trabajadoras sexuales continúan ofreciendo sus servicios ilegalmente durante el confinamiento. "No es que tengas otra opción", se encoge de hombros. "Es eso, o puedes empezar a vivir en las calles".

El trabajo continuo conlleva un gran riesgo, "y no solo por el coronavirus", dice ella. "Los clientes pueden exigir repentinamente más, como sexo sin condón, y salirse con la suya, porque saben que está haciendo algo que no está permitido". Llamar a la policía cuando ofrece servicios ilegalmente no se considera una opción, Dice Mariska.

Callejón en el circuito sexual de Amsterdam

Las trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios ilegalmente pueden contar con un apoyo muy limitado de sus colegas y otras personas privadas. Una iniciativa establecida por Hella Dee, una prostituta y miembro de PROUD, el sindicato holandés para trabajadoras sexuales, proporciona un pequeño fondo de emergencia para trabajadoras sexuales necesitadas. Posible gracias a donaciones privadas, el fondo otorga pagos únicos de 40 euros para necesidades básicas como alimentos, medicamentos, transporte de emergencia y tarjetas telefónicas de prepago. "Es algo", se encoge de hombros Mariska, "pero no los salvará".

Mariska dice que no es posible estimar la magnitud de la crisis económica para las trabajadoras sexuales en los Países Bajos, ya que el tamaño total de la industria, tanto legal como ilegal, era en gran parte desconocido antes de la crisis, y más ahora. Mariska espera que el cambio llegue pronto, pero teme lo que sucederá en el futuro. "Me pregunto si alguna vez se nos permitirá volver a trabajar".

La plataforma SekswerkExpertise, una red de colaboración que brinda asesoramiento experto sobre prostitución y trata de personas, hizo un llamamiento al gobierno para que vuelva a abrir empresas de trabajo sexual antes del 1 de septiembre.

Esta trabajadora sexual dejó de trabajar, pero prepara un catálogo fotográfico en las calles de Amsterdam

Quiere asegurar que las trabajadoras sexuales autónomas registradas reciban apoyo por más de los tres meses ofrecidos actualmente; incluir a trabajadoras sexuales no registradas en paquetes de apoyo; y proporcionar dichos servicios de manera solidaria y no "hostigando a las trabajadoras sexuales en el contexto de la aplicación de la ley".

El mes pasado, Red Light United, el sindicato para prostitutas de escaparates en el distrito de Red Light de Amsterdam, presentó un plan al gobierno proponiendo una reapertura preliminar segura. La propuesta sugiere que tanto las trabajadoras sexuales como los clientes usen guantes y máscaras de látex, que el sexo oral y los besos no estén permitidos y que el sexo solo se pueda ofrecer en posiciones en las que las personas no queden una de cara a la otra.

* Nombres cambiados para proteger la identidad de las entrevistadas

