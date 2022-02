El negro historial del político al que Lourdes Maldonado denunció antes de ser asesinada

"Es un transa, corrupto de lo peor…”.Así denuncio la periodista de Tijuana Lourdes Maldonado el 19 de enero pasado al empresario Jaime Bonilla Valdez, militante de MORENA, senador con licencia (2018), ex delegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2019) y ex gobernador de Baja California (2019-2021).

La periodista había entablado hacía años una demanda laboral en su contra porque Bonilla Valdez se negaba a pagarle su salario luego de que ella trabajó para su empresa PSN Primer Sistema de Noticias, una red de mutimedios primero conocida como Pacific Spanish Network.

"Después de 9 años, simplemente ya: o me paga o pongo al descubierto que nunca ha pagado impuestos el tipo ese. Ni Infonavit, ni SAT, ni nada… Yo trabajé con él seis años y nunca me pagó seguro, ni SAT, ni Infonavit, ni impuestos y no paga Hacienda, al SAT, a la gente le paga en efectivo…”, advirtió la periodista conocida en la ciudad fronteriza por aguerrida y congruente, según el contenido de un audio difundido por diversos medios de comunicación hace unos días. Finalmente Lourdes había logrado ganar la causa judicial y debía ser indemnizada con más de medio millón de pesos.

Cuatro días después, el 23 de enero, Lourdes fue asesinada con disparos de arma de fuego a plena luz del día afuera de su casa en Tijuana aunque estaba bajo la tutela de un mecanismo local de protección a periodistas. Así, se convirtió en la tercera periodista asesinada en México en 2022. Este mes también ejecutaron a balazos al foto-periodista Margarito Martínez, el 17 de enero en Tijuana, el 10 de enero al compañero José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, en Veracruz, quien fue acuchillado, y Roberto Toledo, colaborador del medio Monitor Michoacán, fue asesinado el 31 de enero a balazos.

Van 52 periodistas ejecutados en lo que va del sexenio de López Obrador según cifras oficiales, rompiendo el récord de violencia.

El asesinato de Lourdes le impidió revelar las irregularidades financieras y fiscales de las que acusó al militante de MORENA. Lo que se puede documentar es que Bonilla Valdez ha tenido una actividad empresarial irregular en Estados Unidos.

Y en México, en el autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación, el empresario y político ocultó la existencia de una fastuosa mansión valuada en 2.08 millones de dólares ubicada en Chula Vista, California de la que es propietario desde 1999 a la fecha.

Con esto violó la Ley Federal de Servidores Públicos al omitir los detalles de la propiedad en las dos declaraciones patrimoniales que presentadas en 2019 ante la Secretaría de la Función Pública como Delegado de la todavía denominada Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar.

Anabel Hernández, periodista mexicana y autora de esta columna

Esta es la historia de un doble abuso hasta ahora impune. Hechos que nos recuerdan que muchas cosas en México no han cambiado: la masacre de periodistas y la opacidad e incumplimiento de la ley en los altos mandos del gobierno federal.

El Estado abandonó a Lourdes

Desde el 26 de marzo de 2019, cuando ya tenía años sin resolverse la demanda laboral interpuesta por la periodista Lourdes Maldonado contra Jaime Bonilla Valdez, en un acto de fe en las instituciones del Estado ella viajó a la Ciudad de México y se presentó en la conferencia matutina del Presidente López Obrador en Palacio Nacional. Ahí dijo públicamente que su vida estaba en peligro a causa del problema laboral con el poderoso político de MORENA, y pidió el apoyo del Estado Mexicano.

"…vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él….”, dijo Lourdes a AMLO con voz serena pero firme en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

"Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya hasta metí un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla.

"Por eso estoy aquí pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarles su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor”, dijo Lourdes.

Sus palabras cayeron al vacío. AMLO demagógicamente la canalizó con su jefe de prensa y dijo que le darían apoyo. Hoy Lourdes está muerta.

Tras su homicidio el Presidente de México priorizó la protección de la imagen de su partido Morena en vez de mantenerse imparcial. Pidió que no se vincule a Bonilla Valdez con la muerte de Lourdes. Si bien no hay hasta ahora información sobre los autores materiales e intelectuales del homicidio, es obligado que el litigio laboral con Bonilla Valdez sea considerado como uno de los elementos principales en el contexto de la muerte de la periodista y una línea de investigación ineludible.

El negro historial de Bonilla Valdez

Desde el 27 de enero de 1993 Jaime Bonilla Valdez aparece como propietario, director ejecutivo, director financiero y secretario de la empresa Pacific Spanish Network, según documentos oficiales del Departamento de Estado de California. Y tiene como actividad empresarial la radiodifusión.

Acta constitutiva de Pacific Spanish Network

Según información pública PSN Primer Sistema de Noticias, medio para el que trabajaba Lourdes Maldonado en Baja California, es propiedad de Pacific Spanish Network, y esta última se encuentra actualmente activa.

De acuerdo a documentos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos Pacific Spanish Network ha sido denunciada al menos dos veces en las oficinas centrales de la FCC en Washington DC por violar las leyes que regulan la operación de estaciones de radio.

En 2005 se ordenó un embargo de 10 mil dólares por estar operando una estación de radio de microondas sin licencia en el canal de microondas 22473.5 MHz.2. La Oficina de San Diego de la Comisión inició su investigación el 8 de marzo de 2005 sobre esa operación ilegal. La empresa argumento que tenían en trámite la solicitud de licencia para operar, pero desde el 1 de marzo "esta solicitud fue desestimada el 1 de marzo de 2005, por falta de pago de una deuda morosa.” Aunque le advirtieron que debía suspender actividades porque no tenía licencia, siguió operando.

"…la violación de Pacific Spanish fue intencional. La violación ocurrió en más de un día, por lo tanto, se repitió. Con base en la evidencia ante nosotros, encontramos que el español del Pacífico aparentemente intencional y repetidamente violó la Sección 301 de la Ley al operar una estación de radio de microondas sin autorización”.

En 2012 la FCC abrió una nueva queja contra la empresa de Bonilla Valdez y se solicitó un decomiso por la cantidad de 6 mil dólares "por violar intencional y repetidamente la Sección 1.903(a) de las reglas de la Comisión”. "Las violaciones señaladas involucraron la operación de Pacific Spanish de la Estación WQVC596 en una frecuencia y orientación de antena no autorizada por su licencia”, se señala en el documento administrativo.

La firma de Jaime Bonilla en el acta de PSN

La empresa de Bonilla Valdez intentó confundir a la autoridad dando documentos que no correspondían a la licencia. Luego aceptó su falta pero pidió que se redujera la sanción argumentando que ésta beneficiaba a sus competidores.

"El monto de decomiso propuesto en este caso se evaluó de acuerdo con la Sección 503(b) de la Ley de Comunicaciones … la Ley exige que la Comisión tenga en cuenta la naturaleza, las circunstancias, el alcance y la gravedad de la infracción y, con respecto al infractor, el grado de culpabilidad, y todo el historial de infracciones anteriores”.

La fastuosa propiedad secreta de Bonilla Valdez

En México Bonilla Valdez se negaba a pagar sus adeudos laborales a la periodista Lourdes Valdez. Simultáneamente en Estados Unidos se daba una vida de magnate.

Según registros públicos de propiedad del condado de San Diego, actuales, desde 1999 es propietario de una lujosa mansión valuada en 2,08 millones de dólares en Chula Vista, California, según documentos oficiales de los que tengo copia. Se encuentra en la calle Mansiones Ln, número 1145, en el costoso fraccionamiento Rancho del Rey, en Chula Vista, California.

De acuerdo a los registros públicos se trata de una enorme propiedad que consta de 2,100 metros cuadrados de terreno y una casona construida en forma de herradura de cerca de 541 metros cuadrados de construcción con 5 recámaras, 6 baños, 4 lugares de estacionamiento, y alberca, entre otras amenidades.

La propiedad fue adquirida en mayo de 1999 por Jaime Bonilla Valdez y Rita. Aunque no aparecen en los registros los apellidos de ésta última, es conocido públicamente que la esposa del ex gobernador de Baja California se llama Rita Fimbres. En los registros no está anotado cuanto fue el pago total por la propiedad.



Datos de la propiedad en Chula Vista, California

De acuerdo a los registros oficiales de la Secretaría de Estado de California al menos desde agosto de 2020 a la fecha la millonaria mansión de Chula Vista es además la dirección oficial de la empresa Pacific Spanish Network, la cual está ligada a la empresa en la que trabajó Lourdes Maldonado. Tan solo en 2021 se debieron pagar 15 mil 659 dólares de impuestos por la propiedad.





Datos de la residencia en California

De acuerdo a la Ley Federal de Servidores Públicos en México los funcionarios federales deben presentar su declaración patrimonial al inicio de cada encargo, anualmente, y al finalizar su nombramiento. Deben informar de todas y cada una de sus propiedades, extensión de terreno y construcción y valor de compra.

En diciembre de 2018 cuando inició el sexenio de AMLO lo nombró Delegado de la Secretaría de Bienestar en Baja California y le dieron categoría de super delegado. En su declaración de inicio de cargo presentada el 8 de febrero de 2019 no enlisto la propiedad en el apartado de "Datos Patrimoniales y Bienes Inmuebles” pero al final del documento en unas líneas dijo que su domicilio estaba en Mansiones Ln, número 1145, no dijo el año de compra, ni la extensión de la propiedad, ni el valor de la adquisición, contraviniendo la ley.

Declaración de Jaime Bonilla (2019)

Y en su declaración patrimonial de terminación de cargo presentada el 28 de febrero de 2019 omitió toda información acerca de la millonaria residencia.

Lista de bienes inmuebles declarados por Jaime Bonilla

Bonilla Valdez abandonó en febrero de 2019 su cargo como delegado y para saltar a un trapecio más alto. Fue nombrado candidato de Morena a la Gubernatura de dicha entidad. Terminó su cargo en 2021 y estaba en espera de que su amigo AMLO le diera un nuevo puesto.

La violencia sin freno que asesina, amenaza y agrede a los periodistas en México comenzó a crecer exponencialmente a partir del gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y si bien es cierto que el ominoso silencio e indiferencia de esos mandatarios provocaba más violencia e impunidad, la situación ahora es peor que nunca.

Además de la violencia pre existente, ahora el agresor cotidiano del periodismo libre, independiente, y de las expresiones de opinión críticas, de disenso o cuestionamiento es el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Para él los periodistas que no coincidan con su gobierno o su partido, o a quien no se les pongan rojas las palmas de las manos de tanto aplaudirle son enemigos públicos. Y constantemente llama a sus simpatizantes a repudiar y descalificar, poniendo el ejemplo.

No es al Presidente a quien le corresponde deslindar compañero de partido Bonilla Valdez, de los hechos ocurridos a Lourdes, como lo ha hecho. Es una doble victimización para la periodista. No le dio validez a la denuncia que valientemente ella hizo en 2019 cuando estaba viva, tampoco ahora que la han asesinado.