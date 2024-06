El mundo no ha entrado en el Antropoceno, concluye comité

Luego de 15 años de preparativos y estudios científicos, no puede decirse que estemos en el Antropoceno, por lo menos de manera oficial.

Quince años de investigaciones y la presentación de evidencias sustanciales no bastaron. En su votación acerca de si reconocer oficialmente o no al antropoceno como una era geológica, científicos de la Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria concluyeron que no hay razón suficiente para declarar que hemos salido del Holoceno.

Para recapitular: el término Antropoceno se refiriría a una era marcada por los cambios provocados por el ser humano y reflejados en una huella geológica de trascendencia incontrovertible. Para ello, científicos buscaron esta evidencia en zonas muy específicas del mundo, desde lagos de Canadá hasta arrecifes de coral ubicados frente a las costas de España.

De los pollos a los microplásticos

También se estudió el desarrollo de especies de pollo a lo largo de los siglos, y equipos científicos llegaron a determinar que hay correlación entre la evolución de dichas especies y algunos patrones de consumo humano.

No por último, se buscó la presencia de microplásticos en estratos lacustres profundos en Estonia, llevando a equipos de investigadores a concluir que existían cambios relevantes en la concentración de microplásticos en esas capas profundas, lo cual comprobaría la influencia humana sobre el medio ambiente.

El Lago Crawford en Canadá es uno de los puntos en los cuales se buscó la huella geológica del Antropoceno Imagen: Peter Power/AFP/Getty Images

Buscando los marcadores geológicos

La evidencia sobre estos "marcadores" del cambio geológico provocado por el ser humano se sumó a lo lago de los años. Sin embargo, dado que se habla de tiempos geológicos, el comité que analizó estos resultados no alcanzó la suficiente mayoría como para declarar la nueva era geológica del Antropoceno. Así, en marzo de 2024 el mencionado subcomité decidió por 12 votos contra cuatro no declarar al Antropoceno como era geológica.

Entre otras cosas, los científicos mantienen dudas en cuanto a cuál sería el comienzo cronológico del Antropoceno, y también sobre la base científica para definirlo. Según reporta The Guardian, la votación fue impugnada por temas de procedimiento.

El Antropoceno y sus alternativas

Sin embargo, el mismo medio reporta que las perspectivas para reconocer oficialmente al Antropoceno como era geológica son limitadas. Una de las posibilidades sería cambiar la terminología y pasar de "era" a "evento" en su denominación.

Como sea, pasará tiempo antes de que se encuentre alguna solución. Mientras tanto, el ser humano seguira dejando su huella en nuestro planeta, y esta podría durar mucho más.

Editado por Enrique López Magallón