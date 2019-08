El "multitasking", ¿una cuestión de géneros?

Aquí mandan las mujeres

Theresa May

Theresa May es la segunda mujer en llevar las riendas del Reino Unido, tras Margaret Thatcher. May tomó el cargo en julio de 2016, después de las votaciones que aprobaron el "brexit". Sin embargo, no se sabe por cuánto tiempo más estará al frente del gobierno: en junio de 2017 las elecciones anticipadas podrían también poner fin anticipado a su mandato.