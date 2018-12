El movimiento #MeToo llega a la política argentina

"Sufrí abuso sexual intrafamiliar entre los 11 y los 12 años. Tardé mucho en hablarlo hasta con mi propia familia porque pensé que no me iban a creer. Sólo pude superarlo por la intervención de mi abuelo materno, a quién sí pude contarle porque me unía con él una relación muy especial", indicó la gobernadora de la provincia argentina de Tierra de Fuego, Rosana Bertone, en una entrevista con la agencia estatal argentina de noticias Telam.

Bertone afirma que eso le "arruinó la vida", ya que aunque logró tener "éxito político" aquella situación le generó "muchas carencias emocionales". Si bien la mandataria, de 46 años, ya había hecho referencia en 2015 a su propio caso de manera aislada, hasta ahora no había dado detalles de la situación. Según relató, la persona que abusó de ella era de su propia familia, alguien que todavía vive y que en su familia "todo el mundo sabe quién es".

Políticos imputados por abusos sexuales

El martes pasado, la Fiscalía imputó al senador Juan Carlos Marino, de la oficialista Unión Cívica Radical (UCR), y a otros dos colaboradores del Congreso, después de la denuncia por abuso sexual de una empleada de la institución. Al inicio de la sesión del martes en el Senado, Marino solicitó la palabra para defender su inocencia y poner sus fueros a disposición de la Cámara Alta. "De manera enfática, niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se ha denunciado en la causa, de la cual no he sido formalmente notificado sino de la que he tomado conocimiento por los medios de comunicación", sostuvo el senador ante sus colegas.

El viernes anterior, en medio de una semana marcada por la proliferación de acusaciones de abuso sexual en el sector del cine y la política, se conoció la denuncia de Claudia Guebel, de 52 años y militante desde hace tres décadas de la UCR, contra el senador, de 55, sobre hechos que presuntamente ocurrieron a principios de este año.

"El senador hace con el dedito como 'vení para acá' y sin mediar palabra el tipo directamente avanzó a manosearme los pechos", describió la denunciante en una entrevista radiofónica. Guebel también afirmó que vivió otro presunto capítulo de abuso con el "jefe de despacho" del senador, Pedro Fiorda -también imputado-, sobre quien dijo la "apretó de los dos brazos, al tiempo que introducía la boca con furia". "No sabe el asco que me dio", sentenció la mujer en una entrevista con Radio Continental.

Otro caso sonado

La semana pasada, la actriz Thelma Fardin reveló que fue violada hace una década, cuando era menor, por un compañero 20 años mayor, el también actor Juan Darthés, lo que desencadenó una oleada de denuncias públicas de otras mujeres -de ámbitos como el cine o la política- que aseguran fueron víctimas de abusos.

Darthés salió del país con rumbo a Brasil, podría estar preparando su defensa. Un grupo de actrices brasileñas unidas bajo el lema "si te metes con una, te metes con todas" ('mexeu com uma, mexeu com todas'), firmaron una declaración de apoyo a Fardin que termina con estas palabras: "las actrices de Brasil y Argentina están juntas, organizadas y atentas".

lgc (efe/telam)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |