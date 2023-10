Kevin Behrens, de la liga regional a la selección alemana

Liga regional, segunda categoría de la Bundesliga, Bundesliga, Liga Conferencia de la UEFA, Liga Europa de la UEFA, Liga de Campeones y ahora también la selección nacional alemana. El meteórico ascenso de Kevin Behrens en los últimos cinco años no tiene precedentes.

En mayo de 2018, el delantero disputó el último de un total de 179 partidos de la liga regional con el 1. FC Saarbrücken, luego fue traspasado de la cuarta liga alemana al SV Sandhausen, la segunda categoría de la Bundesliga. Behrens llegó al fútbol profesional a los 27 años.

Tercer debutante de mayor edad en la selección alemana

Pero ahí no quedó la cosa. Después de tres años en el Sandhausen, el Union Berlin llamó a Behrens, donde comenzó a jugar en la Bundesliga. Los berlineses se clasificaron tres veces seguidas para la Copa de Europa, por lo que Behrens también jugó partido internacionales.

La guinda del pastel fue la incorporación a la selección alemana después de que Julian Nagelsmann asumiera el cargo de seleccionador nacional. Con 32 años y ocho meses, es ya el tercer debutante de mayor edad en la historia de la selección nacional.

"Sinceramente, ni siquiera pensé que llegaría a la Bundesliga", admitió con modestia el delantero. "Estoy muy, muy orgulloso del hecho de que nunca me di por vencido y siempre trabajé en mí mismo. El camino que he recorrido me ha convertido en lo que soy hoy", dijo Behrens, sabiendo a quién tenía que agradecérselo: a su esposa, con quien tiene tres hijos.

"Ella siempre me ha apoyado, incluso en los momentos difíciles. Ha pasado por todo, desde Wilhelmshaven [donde Kevin Behrens jugó en la liga regional en 2011/2012 - nota del editor] hasta ahora en Berlín", afirmó.

Inicio de temporada con Unión

Por cierto, cuando Hansi Flick era aún seleccionador nacional, ya se especulaba sobre su posible nominación para la selección nacional alemana. Mientras en la selección nacional faltaban delanteros y había pocas oportunidades de gol, Behrens ya había marcado cuatro goles en los dos primeros partidos de la temporada de la Bundesliga.

Sin embargo, como desde entonces el Union ha sufrido siete derrotas consecutivas en competición oficial, Behrens no esperaba una nominación para el viaje a Estados Unidos para participar en los encuentros amistosos contra Estados Unidos y México.

Kevin Behrens contento por haber marcado un gol. Imagen: Andreas Gora/dpa/picture alliance

Fuerte en el arranque, bueno en el aire

Behrens dijo estar "conmocionado y sorprendido" por la llamada de Nagelsmann. Al principio también el seleccionador nacional se mostró desconcertado y preguntó varias veces si la persona con la que hablaba era Kevin Behrens del Unión Berlín. Por lo visto, Nagelsmann ya se había equivocado de número y había hablado con alguien que estaba incluso aún más sorprendido que Behrens.

"Es un buen tipo que siempre quiere ganar. Retiene a muchos jugadores en el área [el área de 16 metros delante de la portería contraria]", elogió el nuevo seleccionador nacional a su delantero tras los primeros entrenamientos. Es fuerte corriendo, pero también en el aire: "Eso ayuda cuando tenemos rivales que defienden en profundidad, pero también necesitamos un gol", dijo Nagelsmann.

¿Behrens como protagonista de la EUROCOPA?

¿Es Behrens un jugador que no se queja, que está feliz y motivado por el solo hecho de estar ahí, que hace todo dentro y fuera del campo por el éxito del equipo?

Niclas Füllkrug desempeñó ese papel en el decepcionante Mundial de Qatar. Kevin Behrens podría hacerlo en la próxima Eurocopa en casa en 2024. Según Behrens, siempre podría "impulsar algo” y "causar alboroto”.

Para Kevin Behrens, con Alemania en la Eurocopa 2024 en su propio país y seis años después de su último partido de la liga regional, sería la culminación de un ascenso sin precedentes.

(rmr/er)