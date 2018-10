El juez bloquea la suspensión del Estatus de Protección Temporal ordenada por Trump

Un juez federal estadounidense bloqueó este miércoles (03.10.2018) la suspensión ordenada por el Gobierno de Donald Trump de los programas migratorios Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán, de los que se benefician más de 300.000 personas. Este estatus permite a los nacionales de esos países vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. El juez Edward Chen, de San Francisco, explicó que la medida "causaría daños irreparables", como el desarraigo y los posibles daños a la economía local y nacional.

Chen afirmó que hay pruebas de que "el presidente Trump alberga animadversión contra los extranjeros no blancos y no europeos que influyeron en su decisión de poner fin al programa de TPS". El fallo cita un discurso de la campaña de Trump en 2015 en el que caracterizó a los inmigrantes mexicanos como traficantes de drogas y violadores, su llamado a impedir que los musulmanes entren a los Estados Unidos y su referencia vulgar a los países africanos durante una reunión sobre inmigración en la Casa Blanca en enero.

El programa de Estatus de Protección Temporal lleva funcionando veinte años y se concede a países asolados por desastres naturales o guerras y permite que los ciudadanos de esos países permanezcan en los Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus tierras de origen. El Gobierno de Trump había ordenado a los beneficiarios del TPS -unos 263.000 salvadoreños, 86.000 hondureños, 58.000 haitianos, 5.300 nicaragüenses y un millar de sudaneses- que preparasen "su salida" de Estados Unidos o buscasen una alternativa migratoria legal.

El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O'Malley, dijo que el fallo "usurpa el papel del poder ejecutivo". "El Departamento de Justicia rechaza completamente la idea de que la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional hicieran algo inapropiado. Continuaremos luchando por la integridad de nuestras leyes de inmigración y nuestra seguridad nacional", continúa O'Malley.

Los abogados de los demandantes elogiaron el fallo y emitieron declaraciones de algunos de los involucrados. "Me sentí muy feliz cuando me enteré de la decisión del juez", dijo Crista Ramos, de 14 años, cuya madre salvadoreña estaba en el programa. "Desde que se anunciaron las terminaciones de TPS, me he estado preguntando cómo puedo vivir una vida normal si estoy a punto de perder a mi madre".

Manifestación del 12 de marzo en apoyo a los inmigrantes centroamericanos en San Francisco.

La terminación del TPS para Nicaragua estaba prevista para enero de 2019, para Haití en julio de 2019, para El Salvador en septiembre y para Honduras en enero de 2020. En el caso de los sudaneses, su TPS terminaba en un mes, el próximo noviembre. El nuevo auto del juez es de aplicación inmediata y supone que los inmigrantes pueden seguir bajo el estatus TPS más allá de las fechas fijadas por Trump.

LGC (AP/EFE)

