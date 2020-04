El impacto al turismo arrastra a la economía mexicana

En el paseo marítimo de Acapulco donde antes transitaban centenares de turistas, hoy hacen fila decenas de vendedores ambulantes de la playa para recibir el almuerzo que reparten un grupo de voluntarios. "Estamos padeciendo la epidemia del coronavirus y ahorita no hay nada, no hay ventas. Estamos luchando, vivimos al día y no tenemos nada en la casa para comer", lamenta Pablo, que se dedicaba a vender pulseras en la arena.

Los trabajadores informales han sido los primeros afectados por la contingencia sanitaria, que forzó al Gobierno de Guerrero a ordenar el cierre de playas, donde ahora patrullan efectivos de la Guardia Nacional y policiales para retirar a los pocos bañistas que desafían la prohibición. Acapulco luce fantasma. Ante la ausencia de visitantes, la mayoría de los hoteles y restaurantes en la emblemática ciudad costera también cerraron. Solo en Semana Santa, el sector hotelero del municipio calcula pérdidas de unos 1.200 millones de pesos (unos 50 millones de dólares).

Soldados hacen guardia en una playa cerrada en Acapulco.

Expectativas de recuperación

La ocupación en la conocida como "Perla del Pacífico" es apenas del 3 % al igual que en otros destinos turísticos del país como Cancún, que estos días también lucen vacíos. "Es la peor crisis desde el brote de H1N1 en 2009. Es terrible. Entonces tardamos una década en recuperarnos del todo", augura el dueño del Hotel Suites Jazmin, Jorge Laurel, entonces presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA). Este remonte del turismo podría dilatarse aún más ahora debido a la ola de violencia iniciada en 2012 en Acapulco, que para 2018 ya era la segunda urbe del mundo con mayor índice de homicidios.

Otros empresarios del sector, sin embargo, se muestran más optimistas. "El turismo es generoso, es muy fluctuante. Tanto como puede bajar ahora muchísimo, en verano puede volver a llenarse la ciudad y recuperamos el ritmo", considera Manuel Romero, administrador del condominio Torres Gemelas, la mayor torre de residencias privadas en Latinoamérica durante los ochenta.

Acapulco durante la pandemia: camareros de uno de los pocos restaurantes que aún permanecen abiertos esperan a clientes. (06.04.2020)

Un impacto incalculable

El turismo será uno de los sectores más afectados por la pandemia, como adelantó el Gobierno federal, empezando por las aerolíneas. El volumen de pasajeros internacionales en México cayó alrededor del 40 % solo en marzo.

En el escenario más esperanzador el sector turístico mexicano acumulará este año pérdidas por 172,9 mil millones de pesos (unos 7.400 millones de dólares), superando la inversión necesaria para la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, los dos grandes macroproyectos de infraestructura del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según estos cálculos del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (CICOTUR), el PIB turístico caerá entre un 3 y 5 % del 8,7 % del PIB que aporta al país.

Ante este devastador panorama, "hay empresas grandes que tienen más capacidad para enfrentar una suspensión de ventas durante todo el mes. Sin embargo, las empresas medianas, pequeñas y micro, tendrán una situación difícil", augura el economista del Tecnológico de Monterrey, Arturo Pérez, quien agrega que "los más afectados serán los trabajadores que pierdan sus empleos". A nivel mundial, cada día se destruyen un millón de empleos turísticos debido a la contingencia sanitaria.

El sector turístico solicitó al Gobierno federal la reducción de aportaciones patronales para la seguridad de los trabajadores a fin de mantener sus sueldos los meses que pueda alargarse la emergencia sanitaria. Hasta el momento, la única medida ha sido permitir la prórroga de estos pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y reducir su tasa de interés.

"Los impuestos no pueden quitarse, por ley se tienen que pagar. El Ayuntamiento ha permitido aplazarlos, pero no tenemos capacidad económica. Aquí es la federación y la gobernación quienes deben implementar apoyos económicos a pequeñas empresas para que puedan sobrevivir y evitar alguna crisis social”, advertía a DW la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, sobre la incapacidad del municipio de "aguantar así durante muchos meses".

Plan de reactivación

El presidente López Obrador anunció un Plan de Reactivación por valor de 25 mil millones de pesos (unos mil millones de dólares) que se entregarán en ayudas a un millón de pequeñas empresas formales e informales. Sin embargo, el mandatario desechó en su plan la opción de aplicar exenciones fiscales para las grandes compañías.

El secretario nacional de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que la reactivación del turismo en México dependerá de la situación del país por los siguientes tres meses. Ante esta incertidumbre, la Asociación de Secretarios de Turismo (ASETUR) ha lanzado una triple campaña digital para relanzar el sector cuando termine la contingencia, a la espera de que el Gobierno redireccione parte de su recaudación para apoyar estas iniciativas, como han sugerido varios expertos. ASETUR estima que el sector podría mermarse entre un 50 y un 80 % este 2020 ante una crisis que arrastrarán hasta el próximo año. (few)

