DW noticias

El hombre que no hace nada

Shoji Morimoto ha encontrado su vocación: no hacer nada. Y ofrecerlo como un servicio a los demás. Su negocio no deja de crecer. El único "hombre que no hace nada" de Japón ha sido contratado más de 4.000 veces y el trabajo le ha ayudado a recuperar su autoestima.