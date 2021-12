El gran proyecto de inversiones sociales de Biden se tambalea

"No puedo ir más lejos", dijo a una televisión estadounidense Joe Manchin, legislador por Virginia Occidental. El senador demócrata anunció así el domingo (19.12.2021) que no votará a favor del gigantesco plan de reformas sociales y ecológicas de Joe Biden, lo que parece significar el final de un proyecto que pretendía transformar Estados Unidos. El senador alegó que el proyecto crearía una inflación insostenible y que, además, no se podrían sufragar algunas de sus medidas clave. "Deberíamos elegir nuestras prioridades", dijo, calculando que el coste real de las políticas sociales del proyecto se iría elevando hasta los 5 billones al cabo de diez años.

"No puedo votar por eso", agregó Manchin, citando en particular el aumento de los precios y el alcance de la deuda. "Simplemente no puedo. Intenté todo lo humanamente posible, pero no puedo", agregó el senador, que ha amasado una fortuna con los combustibles fósiles. "Es no". Virginia Occidental es el segundo estado productor de carbón después de Wyoming, según datos del gobierno, y genera el 90% de su electricidad a partir del combustible. "Si es algo que no puedo volver a casa y explicárselo a la gente de Virginia Occidental, no puedo votar a favor", explicó.

Llamado "Build Back Better" ("Reconstruir mejor"), el plan de 1,75 billones de millones de dólares prevé en particular jardín de infantes para todos los niños, créditos fiscales para los hogares e inversiones sustanciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Casi todo se pagaría con impuestos más altos para los más ricos y las grandes corporaciones.

Aunque Manchin ha sido desde hace semanas uno de los principales obstáculos para este programa de reformas sociales y ecológicas, pocos pensaban que fuera a bloquearlo por el daño que infligiría a los demócratas. El senador Bernie Sanders criticó a Manchin y abogó por celebrar la votación de todos modos. "Si no tiene el coraje de hacer lo correcto por las familias trabajadoras de West Virginia y Estados Unidos, déjenlo votar 'no' frente a todo el mundo", dijo Sanders en otra cadena estadounidense.

En un comunicado emitido después de la entrevista, Manchin explicó que aumentar la carga de la deuda de Estados Unidos supondría "obstaculizar drásticamente" la capacidad del país para responder a la pandemia de coronavirus y a otras amenazas geopolíticas.

lgc (afp/ap/reuters)