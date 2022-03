Todas las noticias en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

17:48 Unos 30.000 evacuados de Mariúpol en una semana

Según un mensaje de la alcaldía de la ciudad ucraniana publicado en Telegram, "alrededor de 30.000 personas se fueron en su propio medio de transporte" y "el 80% de las viviendas de la ciudad fue destruido". El Ayuntamiento agregó que estaba "averiguando informaciones sobre las víctimas" del bombardeo contra el teatro.

17:40 El G7 advierte ante posibles crímenes de guerra en Ucrania

Los autores de crímenes de guerra perpetrados en Ucrania, donde el ejército ruso está acusado de bombardear poblaciones civiles, deberán "rendir cuentas" ante la justicia internacional, advirtieron el jueves (17.03.2022) los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en una declaración común.

"Los responsables de crímenes de guerra, incluido el uso indiscriminado de armas contra civiles, serán considerados responsables", señalaron en el documento.

17:38 El Consejo de Europa suspende relaciones con Bielorrusia

El Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa, decidió hoy suspender todas sus relaciones con Bielorrusia por "su participación activa" en la invasión de Ucrania, un día después de que la organización paneuropea de defensa de los derechos humanos y de la democracia expulsara a Rusia tras 26 años como miembro. Con esta decisión se suspende el derecho de Bielorrusia a participar en cualquier reunión y actividad del Consejo de Europa en calidad de observador.

17:16 Kosovo pide a Biden que lo ayude a integrarse en la OTAN

La presidenta kosovar, Vjosa Osmani Sadriu, advirtió en una carta su homólogo estadounidense sobre las tentativas de "desestabilización" de Rusia en la antigua provincia serbia y en el resto de los Balcanes. "La adhesión de Kosovo a la OTAN se ha convertido en imperativa", resumió. "Expresamos nuestro deseo y nuestras expectativas de que Estados Unidos se servirá de su liderazgo e influencia para apoyar (...) el complejo proceso de adhesión a la OTAN de Kosovo", subrayó. Ni Belgrado ni Moscú reconocen a Kosovo, pero tampoco algunos países de la OTAN, como España.

16:58 Ramaphosa achaca la guerra a que la OTAN desoyó "advertencias"

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó este jueves (17.03.2022) que la guerra en Ucrania "se podría haber evitado si la OTAN hubiera acatado las advertencias de sus propios líderes y funcionarios" de que su "expansión" hacia el este de Europa llevaría a una "mayor inestabilidad en la región". Y defendió que el Gobierno sudafricano, criticado por no condenar el ataque ruso, haya abogado por reclamar "diálogo" en vez de por "condenar" posturas.

"Sudáfrica está lista para apoyar esfuerzos multilaterales genuinos para acabar con el conflicto y lograr una paz duradera en la región", recalcó el mandatario sudafricano, a pesar de que su postura equidistante en esta crisis le ha valido duras críticas en el seno de su propio país, aliado de Rusia en el grupo de potencias emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

16:58 Chequia, al borde de capacidad para acoger refugiados

"En este momento hay en la República Checa 270.000 que huyeron del conflicto bélico, y debemos reconocer que nos encontramos al límite de lo que somos capaces de absorber sin grandes problemas", declaró el primer ministro, Petr Fiala, ante la prensa. Las autoridades locales estiman que pueden absorber sin mayores problemas a unas 215.000 personas, equivalente al 2% de la población (10,7 millones de personas).

16:45 El conflicto podrá "purificar" a la sociedad rusa de "traidores"

"En este tipo de situaciones, resulta que muchas personas son traidoras y se van por sí solos de nuestra vida. Algunos dimiten, otros salen del país. Es una purificación. Otros violan la ley y son castigados conforme a la ley", explicó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. "Pero muchas personas realmente quieren apoyar a nuestro presidente y es la gran mayoría", destacó Peskov.

Un hombre pasa frente a un mural con el rostro de Putin en una calle de Belgrado.

16:32 La Cruz Roja sale de Mariúpol ante la inseguridad

El equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Mariúpol abandonó ayer la ciudad con sus familias y varias miles de personas a las que las tropas rusas permitieron la salida, según anunció su presidente, Peter Maurer, desde Kiev. "En estos momentos no tenemos ningún personal en el centro de Mariúpol, pero tenemos otro equipo que se está preparando para ingresar cuando tengamos un pasaje seguro", explicó.

16:19 Mil voluntarios chechenos viajan a Ucrania a combatir por Rusia

El dirigente de la república rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, anunció en su cuenta de Telegram que uno de sus allegados, Apti Alaudinov, está "al frente de un millar de voluntarios de la república chechena" que van "de camino para participar en la operación especial para la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania".

Ver el video 05:03 Ucrania: combatientes extranjeros

16:04 Bruselas apuesta por la seguridad alimentaria

"Lo que está sucediendo en Ucrania va a cambiar todo nuestro enfoque y visión sobre el futuro de la agricultura. Tenemos que volver a la seguridad alimentaria, tenemos que implementar una política que garantice la seguridad alimentaria para todos los ciudadanos en la Unión Europea y que también garantice la contribución de la agricultura de la UE para proporcionar seguridad alimentaria alrededor del mundo", dijo el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

15:59 Kiev: el borrador de acuerdo de paz refleja solo la postura rusa

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, advirtió que el borrador del acuerdo para detener la invasión rusa refleja únicamente hasta ahora las demandas de Moscú. Kuleba, que se reunió hoy con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, aseguró que el borrador de acuerdo de 15 puntos divulgado ayer por el diario Financial Times solo refleja la postura rusa y que "en este momento no debe interpretarse como aceptado por Ucrania", señaló en rueda de prensa retransmitida por medios turcos.

15:59 Ucrania pide que Turquía y Alemania actúen de garantes ante un eventual acuerdo con Rusia

"Ucrania ha hecho una oferta sobre el acuerdo de seguridad colectiva: P5 [los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad], más Turquía y Alemania", dijo el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, quien aseguró que "la Federación de Rusia no tiene ninguna objeción". "No podemos negociar nuestra seguridad solo con Rusia, debe haber una garantía multilateral", señaló Kuleba tras reunirse con su homólogo turco Cavusoglu en Leópolis.

Cavusoglu, por su parte, dijo que sus esperanzas de que haya un acuerdo han crecido tras su reunión de hoy y la que mantuvo ayer con el ministro ruso, Serguei Lavrov.

15:55 Roscosmos acusa a la ESA de postura antirrusa

"Es una pena que los colegas de la ESA [Agencia Europea del Espacio] pongan su postura antirrusa por encima de objetivos comunes de la humanidad de estudiar el universo", declaró el jefe de la oficina de prensa de Roscosmos, Dmitri Strugovets.

15:51 Tijanóvskaya: "El Ejército bielorruso está desmoralizado ante esta guerra"

La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijánovskaya, destacó en una rueda de prensa en Ginebra que en su país solo el presidente, Alexandr Lukashenko, y su entorno apoya a Rusia en su invasión a Ucrania. "Nuestros soldados no quieren participar y hay una gran desmoralización entre los oficiales del ejército", subrayó Tijánovskaya, quien afirmó que "el pueblo bielorruso no quiere tomar parte en una guerra contra los hermanos ucranianos".

La opositora recordó que en los primeros días de la invasión unas 100.000 personas salieron a las calles de Bielorrusia para protestar por el ataque militar ruso, lo que se tradujo en más de 800 detenciones. "Estos detenidos fueron golpeados, torturados y humillados", subrayó Tijánovskaya, quien indicó que ahora es "casi imposible" continuar los movimientos de protesta en su país debido a la presencia de tropas rusas..

15:49 Macron promete elevar el gasto en Defensa

En su primer acto de campaña electoral, el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió incrementar el gasto de defensa para preparar al país a "una guerra de alta intensidad", por lo que prometió elevarlo hasta los 50.000 millones de euros en 2025. Macron recordó que durante su mandato ya se elevó hasta los 40.900 millones de euros en 2022, lo que supone el 2% del PIB de Francia. Y prometió una aportación al fondo europeo de defensa.

15:21 Al menos 21 muertos en un ataque ruso en Merefa, al este de Ucrania

Al menos 21 personas murieron y 25 resultaron heridas hoy en un bombardeo ruso en la ciudad de Merefa, en el este de Ucrania, informó la fiscalía regional. Disparos de artillería alcanzaron una escuela y un centro cultural. Diez de los heridos están graves.

14:57 La ESA suspende la ExoMars, en la que colaboraba con Rusia

La Agencia Europea del Espacio confirmó la suspensión de la misión ruso-europea Exo-Mars y busca alternativas para llevar a cabo otras cuatro misiones, tras la suspensión de la cooperación con la agencia espacial rusa Roskosmos debido a la guerra en Ucrania. ExoMars tenía previsto lanzar en septiembre un rover con destino a Marte.

14:35 Lukashenko: si Zelenski no firma un acuerdo, tendrá que capitular

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, advirtió hoy de que si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no firma un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, dentro de poco tiempo tendrá que firmar un acta de capitulación. "Rusia propone a Ucrania, Putin a Zelenski, -y lo sé perfectamente- una variante totalmente aceptable de acuerdo", dijo Lukashenko en un entrevista con la cadena japonesa TBS difundida por la agencia oficial bielorrusa BELTA.

El mandatario indicó que este acuerdo hoy es posible y añadió: Ucrania y Rusia llegan a un acuerdo y Zelenski y Putin lo firman. Si Zelesnki no lo hace, créame, dentro de poco tiempo, tendrá que firmar un acta de capitulación. "Rusia no perderá en esta guerra", subrayó. "Estoy prácticamente convencido de que no tendremos que combatir con Ucrania. Occidente no logrará involucrarnos en este conflicto. Tenemos suficiente inteligencia para no meternos en este conflicto", añadió.

14:32 La Unesco dará cascos y chalecos antibalas a periodistas

"Miles de periodistas trabajan sobre el terreno en Ucrania, a menudo sin el equipo de protección o la formación necesarios. Esto es especialmente cierto en el caso de los periodistas ucranianos, que antes se dedicaban a temas locales y que son lanzados como corresponsales de guerra sin estar preparados para los riesgos que corren", señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en un comunicado.

La organización "suministrará un primer lote de 125 kits de Equipos de Protección Individual (EPI), compuestos de chalecos antibalas con la palabra 'Prensa' y cascos", explicó Audrey Azoulay, directora general de la Unesco. Serán distribuidos a través de Reporteros sin Fronteras (RSF) y de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), "a partir de la próxima semana". "Experiencias anteriores de periodismo en zonas de guerra han demostrado que disponer de un EPI de calidad puede salvar vidas", añadió.

14:10 Putin defiende la anexión de Crimea en su octavo aniversario

El presidente ruso defendió hoy la anexión en 2014 de la península ucraniana de Crimea a través de un referéndum separatista como "oportuna" a la vista lo que ha ocurrido desde entonces en Ucrania, ahora escenario de una "operación militar especial" rusa. Además dijo que, gracias a las sanciones internacionales, ahora las compañías rusas pueden trabajar en Crimea sin temor a ser sancionadas, ya que ya lo han sido de todas formas.

13:59 Polonia ha recibido ya cerca de 2 millones de refugiados

Polonia ha recibido ya a casi dos millones de refugiados procedentes de Ucrania desde el 24 de febrero, el día del inicio de la invasión rusa de ese país, según cifras de la guardia fronteriza polaca. Hasta la mañana de este jueves, el número de desplazados por el conflicto que habían ingresado en el país era de 1,95 millones, del total de 3,16 millones reportados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ver el video 00:52 Zelenski pide más apoyo a Alemania

13:49 El Reino Unido desplegará un sistema de defensa antimisiles en Polonia

El Reino Unido desplegará próximamente su sistema antimisiles de medio alcance Sky Sabre en Polonia, anunció en Varsovia el secretario de Defensa británico, Ben Wallace. El objetivo es ayudar a Polonia a proteger su espacio aéreo de una posible agresión rusa en el contexto de la guerra en Ucrania, indicó.

"Puedo anunciar que decidimos desplegar el Sky Sabre, un sistema de misiles antiaéreos de medio alcance, en Polonia junto a un centenar de efectivos", dijo Wallace ante las cámaras tras una reunión con su homólogo polaco Mariusz Blaszczak. También subrayó que "Polonia soporta gran parte del peso de las consecuencias de esta guerra".

13:36 Confirman que no hubo víctimas en el teatro bombardeado en Mariúpol

El refugio antiaéreo del edificio del teatro de la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania, "resistió" y la gente que allí estaba "permanece con vida", aseguró este jueves el parlamentario ucraniano Serhiy Taruta, en declaraciones en su cuenta de Facebook que publica Interfax-Ukraine.

Ver el video 02:02 Ataque contra el teatro de Mariúpol

Lo confirmó también el parlamentario ucraniano Dmytro Gurin, cuyos padres están atrapados en esa ciudad: "Hace unos minutos hemos recibido información que apunta a que el refugio antibombas ha sobrevivido y que las personas que estaban allí han sobrevivido". Más de un millar de mujeres y niños se encontraban refugiados en el interior de ese teatro, reducido este miércoles a escombros por un ataque del ejército ruso, lo que hacía temer una tragedia.

Sin embargo, hubo al menos 53 muertos en los bombardeos de las tropas rusas contra la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, informó Viacheslav Chaus, jefe de la Administración Estatal de la región en un mensaje en Facebook que recoge la agencia Ukrinform.

lgc (afp/efe/rtr/dpa)