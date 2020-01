El futuro de la guerra comercial: ¿del lado de EE. UU. o de China?

EE. UU. y China firmaron este miércoles (15.01.2020) el acuerdo comercial de "fase uno" en la Casa Blanca. El pacto representa una pausa en la guerra comercial entre estas naciones; algunos gravámenes son cancelados y China acepta aumentar algunas importaciones de EE. UU., particularmente en la agricultura. Pero, ¿realmente representa esto un avance significativo?

"De ninguna manera", afirmó Steve Tsang, director del Instituto de China SOAS de la Universidad de Londres. Asegura que la economía china está pasando por una reestructuración que implica que las actuales tensiones con los Estados Unidos, tanto económicas como de otro tipo, perdurarán más allá de la presidencia de Donald Trump.

Desde su perspectiva, el liderazgo de Xi Jinping ha producido grandes cambios en las relaciones de China con Estados Unidos y el mundo occidental. En conversación con DW, Tsang explicó que Xi Jinping "quiere que la economía china no dependa más de Occidente, de eso se trata el 'Made in China 2025'. Independiente de si Donald Trump sigue o no, vamos a ver al Gobierno chino moviéndose dentro de lo posible, en función de reducir la dependencia de China del resto del mundo".

Por el liderazgo mundial

Bajo el mandato de Xi Jinping, China ha insistido en desafiar el dominio estadounidense en diferentes áreas. A nivel económico, los planes de "Made in China 2025" y la "Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda", son destacadas estrategias que involucran el desarrollo de infraestructuras e inversiones en 152 países.

Los gobiernos occidentales han discrepado durante mucho tiempo con varias políticas económicas chinas, sobre todo con su gigantesco superávit comercial y su economía fuertemente protegida. Pero el hecho de que China se haya inmiscuido en el papel de liderazgo mundial de Estados Unidos, como se ha visto tanto en la disputa sobre Huawei como en la disputa comercial, ha llevado las cosas a un nuevo nivel.

"Un desacoplamiento de EE. UU."

Si bien Estados Unidos y China dominan los patrones del comercio mundial y figuran de manera prominente en las listas de exportaciones e importaciones de prácticamente todas las economías del mundo, no se requiere gran imaginación para prever que la relación entre ambos países se deteriore hasta el punto de que las demás naciones deban "elegir" al socio comercial que más valoran.

Tsang prevé un "desacoplamiento" chino de los Estados Unidos y de otras economías occidentales en los próximos años. "Es un desacoplamiento de EE. UU. y de quien decida quedarse con este país. Si decides ponerte del lado de China, entonces no te desacoplarás", agregó.

Aunque enfatiza que esto depende de que la economía china se sostenga frente a las políticas actuales del Partido Comunista y de que Xi Jinping permanezca en el poder. Esas son dos cosas sobre las que tiene dudas, ya que dice que el partido ha comenzado a cometer repetidamente "errores" y muchos están comenzando a cuestionar a Xi Jinping en privado.

Chile, Perú, Bolivia o Paraguay son algunos de los países latinoamericanos que más productos chinos importan.

¿China o Estados Unidos?

Una enorme cantidad de países cuentan con China como su mayor fuente de importaciones, con los EE. UU. no tan atrás. Tomando la Unión Europea entera como una entidad (como lo es para el comercio), entonces la influencia comercial china se extiende desde toda Asia, hasta África, a través de Europa y en partes de Sudamérica. Estados Unidos importa más de China que de cualquier otro lugar.

En cuanto a los países que cuentan con Estados Unidos o China como los mayores mercados para sus propias exportaciones, el panorama es un poco diferente. La UE cuenta con los Estados Unidos como su mayor mercado de exportación, al igual que la propia China, Canadá, México y varios otros grandes países.

Es importante señalar que muchos países hacen un extenso comercio tanto con los EE.UU. como con China, por ejemplo Japón, Corea del Sur y Australia. La mayoría de las naciones de la UE también lo hacen. La idea de terminar el comercio con los EE.UU. o con China sería económicamente desastrosa, políticamente explosiva e increíblemente complicada. No es algo que se pueda imaginar en un futuro próximo.

(ju/ems)

