"El Flaco", principal traficante de fentanilo a EE. UU., tiene su propio centro cambiario en México - Parte I

El sueño dorado de todo narcotraficante no solo es ganar impunemente cientos de millones de dólares a través del negocio criminal de tráfico de drogas transnacional, sino, además, tener en su control la posibilidad de cambiar ese dinero rápidamente y sin riesgos. Y qué mejor si puede inserirlo él mismo, sin complicaciones, ni costosos de intermediarios, en el sistema bancario. Muy pocos tienen la fortuna de hacer ese sueño realidad, y uno de esos es José Ángel Rivera Zazueta, actualmente es uno de los integrantes más importantes del Cartel de Sinaloa y uno de los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos: tiene su propio centro cambiario en México.

Mejor conocido como "El Flaco”, Rivera Zazueta es uno de los más cercanos a Ismael Zambada García, "El Mayo”, líder máximo del Cartel de Sinaloa. Tiene contactos con en el Ejército y la Guardia Nacional en la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y una de sus parejas sentimentales es nieta del difunto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, quien fue líder del Cartel de Juárez, mejor conocido como "El Señor de los Cielos".

En 2020 "El Flaco” conoció los primeros minutos de mala fama mundial cuando la magistratura de Italia giró una orden de arresto en su contra por el tráfico de 385 kilos de cocaína de Sudamérica a Sicilia, para ser vendido a la organización criminal Ndrangheta. Y el 30 de enero de este 2023 el secretario de Estados de Estados Unidos, Antony Blinken, y el Departamento del Tesoro lo acusaron de ser uno de los principales traficantes de fentanilo a ese país, cuyo consumo provocó en 2021 la muerte de cien mil personas.

Habilidoso: mientras José Ángel Rivera Zazueta es perseguido y boletinado a nivel internacional por sus actividades ilegales y su fotografía circula en la web señalado por sus crímenes, en México es propietario del centro cambiario de nombre "Mia Centro Cambiario”, y/o "Centro Cambiario California”, según la escritura de la creación de la empresa de la cual obtuve copia en una investigación periodística que hice sobre el personaje.

Ni el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de dicha empresa cuando boletinó al "Flaco” en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El centro cambiario ha operadocon el aval de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal (SHCP) del gobierno de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de acuerdo a documentos oficiales que obtuve.

El rastreo que hice indica que el centro cambiario opera actualmente al menos dos sedes ubicadas en Mexicali, Baja California, una de las principales bases de operaciones del Cartel de Sinaloa, localizada en la frontera con Calexico, California.

La empresa del "Flaco” opera desde hace 12 años y ha podido realizar compra venta de billetes, piezas acuñadas y metales comunes, cheques de viajero, piezas metálicas acuñadas en forma de moneda y de documentos a la vista denominados y "pagaderos en moneda extranjera”, según las propias facultades definidas por la ley en México. Es decir, una especie de ‘juguetería' para el Cartel de Sinaloa.

Esta es la primera parte de la historia de "El Flaco”, sus negocios financieros, operaciones transnacionales de tráfico de droga al servicio de "El Mayo” Zambada, y sus nexos con autoridades de diversos niveles en México.

Enemigo público

El gobierno de Estados Unidos afirmó el 30 de enero de 2023 que José Ángel Rivera Zazueta, nacido el 15 de agosto de 1987 en Culiacán, Sinaloa, es líder de una red con sede en México dedicada a la compra de precursores químicos para fabricar y traficar fentanilo y otras drogas ilegales a Estados Unidos.

"José Ángel Rivera Zazueta (Rivera Zazueta), es el líder de una organización de producción y tráfico cuya base de operaciones está en Culiacán, Sinaloa y la Ciudad de México”, afirmó el gobierno estadounidense. Las dos sedes son gobernadas por el partido de AMLO Movimiento de Regeneración Nacional.

"La red de Rivera Zazueta opera a escala global con nodos en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y Australia. Rivera Zazueta importa precursores químicos de China a México, que luego se utilizan para fabricar drogas sintéticas, como fentanilo, éxtasis, metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina”, señaló el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.

La periodista mexicana Anabel Hernández.

"El fentanilo ilícito ha provocado muertes por sobredosis sin precedentes en los Estados Unidos, con la mayoría de estas drogas provenientes de carteles mexicanos, incluido el Cartel de Sinaloa, que utilizan precursores químicos del este de Asia”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian. E. Nelson.

De acuerdo a la acusación, "El Flaco” ha trabajado con la empresa de transporte de productos químicos china Shanghai Fast-Fine Chemicals, "que ha enviado varios precursores químicos, a menudo con etiquetas falsas, a organizaciones de tráfico de drogas en México para la producción ilícita de fentanilo destinada a los mercados de EE. UU.”

Se señala que usa el pseudónimo de José Angel Rivera Salas y que sus cómplices en el tráfico de fentanilo son Nelton Saltiso Aguila y Jason Antonio Yang López.

"Adicionalmente, Rivera Zazueta es responsable del movimiento de grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países de Europa y Centroamérica”, se afirmó en el comunicado emitido por el gobierno de EE. UU.

"Mia Centro Cambiario", la "juguetería" del CS

El 15 de noviembre de 2011 en Mexicali, Baja California "El Flaco” creó la empresa Mia Centro Cambiario asociado con Miriam Anahid Ramos Santana. Cada uno tiene 500 acciones de la empresa, de un total de mil.

El capital de la empresa registrado en el registro público de la propiedad es de 50 mil pesos y tiene como objeto social, según la escritura de la empresa de la cual tengo copia: "…compra y venta de billetes, así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso legal en el país de emisión, hasta por un monto no superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los estados unidos de américa por cada cliente en un mismo día”, "compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, hasta por un monto no superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los estados unidos de américa por cada cliente en un mismo día” y " compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda, hasta por un monto no superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los estados unidos de américa por cada cliente en un mismo día”.

De acuerdo al registro público de la propiedad Mia Centro Cambiario sigue activa hasta el día de hoy. (Al final de este artículo Ud. puede descargar el documento del Acta Constitutiva de "Mia Centro Cambiario").

En la escritura de la empresa, Ramos Santana quedó registrada como ciudadana mexicana nacida, el 25 de septiembre de 1987 en Mazatlán Sinaloa. Dijo dedicarse al comercio y tener su domicilio en Boulevard Benito Juárez 2010, local 11, Fraccionamiento Residencias, en Mexicali. Y José Angel Rivera Zazueta quedó registrado con la misma fecha y lugar de nacimiento que indica el boletín emitido por el gobierno de Estados Unidos: nacido en Culiacán, Sinaloa el 15 de agosto de 1987. Dijo ser comerciante y dio como domicilio el mismo que su socia.

"El Flaco”, además de socio, es apoderado legal de Mia Centro Cambiario, cuyo nombre comercial es Centro Cambiario California, y ha operado al menos durante 9 años.

De acuerdo a la información que he descubierto en esa dirección está ubicada en una pequeña plaza comercial ubicada a un costado de Plaza Residencias.

Una de las sucursales de Mia Centro Cambiario se localiza en Calzada Cuahtémoc (Aviación) 285, en la Colonia Cuahtémoc, en Mexicali. De acuerdo al mapa satelital, se trata de un pequeño negocio ubicado al lado de un lote de compra venta de autos usados. El local está pintado todo de blanco, inocuo, con un letrero pintado con la leyenda "Centro Cambiario” y una pizarra negra con números rojos que anuncia el tipo de cambio del día para la compra y venta de dólares.

Y otro centro cambiario se encuentra en Revolución 1050, local 11, en la misma ciudad fronteriza, registrado a nombre de Miriam Anahid Ramos Santana. Se anuncia como "Intercambio de divisas”.

Existen al menos otras dos personas implicadas en la empresa: Janneth Payán Leyva, quien fungió como representante de la empresa ante el fedatario, y Ramiro E. Duarte, para registrar los acuerdos de la asamblea de socios llevada a cabo en 2014. Y el comisario de la compañía, Carlos Alberto Prieto Jiménez.

Existen registros oficiales de que Mía Centro Cambiario aparece en febrero de 2017 en la lista de centros cambiarios avalados por la SHCP y la CNBV. Según los documentos el centro cambiario vinculado al Cartel de Sinaloa tenía entonces el número de registro 697 y, según el registro gubernamental, cumplía puntualmente con los informes sobre "reporte de operaciones relevantes", "reporte totales de montos” y "reporte de operaciones en efectivo con dólares de Estados Unidos”.

Desde 2011 hasta ahora, aun después de la orden de aprehensión girada por el gobierno de Italia en 2020, de la cual medios de todo el mundo dieron noticia, la empresa del "Flaco” opera e incluso está registrada como empresa PYME (Pequeña y mediana industria) en un directorio empresarial de Baja California.

Un experto en materia de lavado de dinero a quien consulté para este artículo me indicó que un centro cambiario, a diferencia de una casa de cambio, no puede hacer transferencias internacionales, pero sí puede hacer cambios de divisa y compra venta de metales.

No se pueden hacer grandes volúmenes de cambio de moneda, como lo haría una casa de bolsa, pero si múltiples cambios de moneda de forma hormiga. "En vez de tener un cliente que haga transacciones de cincuenta mil dólares, tienes 5 clientes que hagan transacciones de 10 mil; es más tardado, pero tiene la misma eficacia”. Explicó que un centro bancario puede depositar en una cuenta de banco el dinero obtenido del cambio de divisas y no llamará la atención siempre y cuando lo haga de manera hormiga, es decir, montos fraccionados.

Un centro cambiario al servicio del Cartel de Sinaloa les permitiría meter al sistema bancario el dinero proveniente de la venta de drogas, el cual generalmente es en dólares.

"Antes los carteles usaban las grandes casas de cambio y esos manejaban cantidades millonarias sin problemas, pero ahora están más controladas, tienen más candados, por eso comenzaron a proliferar los centros cambiarios para operaciones hormiga”, explicó el experto.

Que el centro cambiario se localice en una ciudad fronteriza, señala el experto, puede ayudar a disfrazar sus actividades ilícitas. "Actúan con total discrecionalidad, en vez de decir que tuvieron un cliente al día pueden decir que hubo 50 y es difícil comprobar que no es así”. El flujo migratorio en Mexicali, por su vecindad con California, ayuda a que se puedan justificar numerosas operaciones con dólares.

De acuerdo a mi investigación, "El Flaco” no es un improvisado en este tipo de operaciones. Su padre llegó a tener hasta 20 mil "casas de cambio” en México, según salió a relucir en la investigación hecha en Italia en 2019 y 2020. Durante un año, la Policía italiana siguió los pasos del operador de "El Mayo” y grabaron varias de sus conversaciones con sus cómplices. Así pudieron conocer detalles de su forma de operar, su carácter y vida personal.

En las conversaciones son mencionados cómplices de Rivera Zazueta en la Guardia Nacional, durante el gobierno de AMLO, en el Ejército, y se señalaron nombres de políticos.

De esto hablaré mañana en la segunda parte de este artículo.