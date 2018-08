¿El fin de la “You Economy”?

Sikander Singh obtuvo, tras un examen de conducción y 1.000 dólares, la licencia para poder transportar pasajeros en su auto por la ciudad de Nueva York. Llegó de Pakistán hace cinco años. Un amigo le comentó que podría ganar hasta 400 euros al día con el servicio de transportes Uber. Sus instrumentos de trabajo: un celular y un auto alquilado. Se trata de su primer trabajo de verdad en la Gran Manzana. De repente, Singh empezó a formar parte de la llamada “You Economy“.

Aunque todos los expertos definen este movimiento de manera diferente, en realidad, se trata de un orden económico en el que las personas crean sus propios trabajos: los emprendedores comparten automóvil, apartamento, tecnologías y habilidades. Todos son sus propios jefes. Lo que para algunos comienza como una paga adicional, para muchos es, a menudo, la única forma de ganar dinero, especialmente para los inmigrantes en EE. UU.

El economista Richard Wolff.

El sistema tradicional se quiebra

Richard Wolff, profesor emérito de economía de la Universidad de Massachusetts, explica que esta corriente laboral se debe al desequilibrio creciente de poder entre las empresas, por un lado, y los trabajadores, por el otro. A medida que las empresas se vuelven más rentables, ahorran dinero contratando mano de obra más barata o usando maquinaria, y, por lo tanto, los trabajadores son cada vez menos relevantes.

"En los últimos 30 años, los trabajadores han rendido más, pero los salarios se han mantenido igual", dice Wolff. "Con su poder, las empresas pueden transformar los puestos de trabajo seguros con prestaciones sociales en empleos inseguros de la 'You Economy', añade. El profesor cree que estos trabajadores autónomos además carecen de seguridad social: "Eso es terrible. Los trabajadores ahora están solos. El capitalista te usa cuando te necesita y, si no, no tienes nada".

Wolff cree que, especialmente los jóvenes, que se han visto forzados a formar parte de la "You Economy”, no quieren ver la dura realidad: "Algunos ‘millenials’ creen que eso es la libertad, pero la ironía es que, si bien tienen la libertad de viajar por todo el país, pueden morir de hambre o no tener con qué ganarse la vida si el capitalista no obtiene beneficios de ellos”.

El economista está convencido de que Estados Unidos se dirige hacia una crisis. Hay demasiados jóvenes que no tienen dinero para la vejez. El país continuará hundiéndose en deudas, porque la “You Economy” no da sus frutos. Wolff va aún más allá: "No solo este sistema tiene problemas. Puede pasar, incluso, que se termine pronto, porque cada sistema económico ha surgido, ha evolucionado y luego ha muerto".



Manifestación de taxistas en Barcelona contra Uber.

Más equilibrio entre la vida y el trabajo

Por el contrario, la fundadora de varias compañías, Susan Sly, no cree que haya pasado el tiempo de la economía informal: "No creo que la “You Economy” esté muerta. Está más viva que nunca", dice. Sly coopera con más de 400 compañías de “You Economy”. Su primer negocio propio lo inició a la edad de once años, y cree que este tipo de economía nació debido a las diferencias generacionales: "Los ‘millenials’ valoran más tener equilibrio entre el trabajo y su vida que un salario alto". Muchos no quieren vivir como las generaciones anteriores, sino que quieren vivir su vida y con sus propias normas”.

Con plataformas como Uber, Airbnb o Youtube, cualquiera puede convertirse en emprendedor en un instante. En la actualidad, la gente apenas tiene dinero para fundar su propio negocio: muchos negocios salen de sus casas y en línea, dice Sly.

La multimillonaria Susan Sly.

Normas más rigurosas en Nueva York

Nueva York es ahora la primera metrópolis de EE. UU. que actúa con dureza en contra de empresas “You Economy” y servicios compartidos, como Uber. Recientemente, el ayuntamiento de la ciudad decidió limitar el número de licencias de conducir a estos proveedores y también establecer un salario mínimo para sus empleados. Las medidas se han limitado a un año.

La multimillonaria Sly argumenta que “el mundo de los negocios está cambiando. La política y las empresas deben tener en cuenta que no deben perder la conexión. Las ciudades como Nueva York solo se perjudican a sí mismas si no apoyan su economía".

El conductor de Uber, Sikander Singh, tampoco se deja impresionar por las normas contra este servicio de conducción. Para él, es solo una posibilidad, entre muchas, de ganar algo de dinero. “Mi sueño es abrir una gasolinera propia con mi hermano”, dice.

