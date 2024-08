Descubierta la mayor reserva de agua de Marte

Los datos sísmicos obtenidos del interior del planeta Marte mediante la sonda de exploración "InSight" de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense (NASA) revelan un hallazgo sorprendente. Se trata de la mayor reserva de agua subterránea jamás descubierta en este planeta. Y no es una cantidad menor, sino bastante considerable, pues podría llegar a llenar los océanos de su propia superficie con hasta 1 o 2 kilómetros de profundidad.

El equipo de investigadores al mando de este proyecto ha sido dirigido por el Instituto Scripps de Ocenografía de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, mediante los datos obtenidos por el Mars InSight Lander de la NASA. En su estudio, cuyos resultados se han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences , los científicos señalan que el agua podría estar almacenada en las profundidades de la corteza rocosa del planeta.

"El agua es necesaria para la vida tal y como la conocemos. No veo por qué (el depósito subterráneo) no es un entorno habitable. En la Tierra es así: las minas profundas albergan vida, el fondo de los océanos también. No hemos encontrado ninguna prueba de vida en Marte, pero al menos hemos identificado un lugar que, en principio, debería poder albergar vida", dice Michael Manga, de la Universidad de California en Berkeley y uno de los autores del estudio, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

"Señales sísmicas"

Los investigadores han llegado a estas conclusiones mediante las señales sísmicas detectadas con este vehículo que portaba un sismómetro. Estas señales o temblores viajan a través del suelo en las distintas capas de Marte.

En total, la sonda registró más de 1.319 sismos. "Se trata en realidad de las mismas técnicas que utilizamos para buscar agua en la Tierra, o para explorar petróleo y gas", explica Manga.

La sonda InSight de la NASA se lanzó en mayo de 2018 y aterrizó en Marte en noviembre de ese año. Imagen: NASA/JPL-Caltech via AP

La profundidad del agua: el mayor problema

"Hace más de 3.000 millones de años, en la superficie de Marte existieron temporalmente grandes cantidades de agua líquida. Se cree que gran parte de esta agua quedó secuestrada en el subsuelo o se perdió en el espacio", explica el estudio.

El hallazgo es, sin duda, una noticia sorprendente para los avances de estudiar Marte pues es la primera vez que se encuentra agua líquida y demuestra que en el pasado hubo ríos y lagos en este planeta.

Por otro lado, hay algunos elementos que dificultarían llegar a este recurso hídrico. Principalmente, estas aguas se encuentran a tal profundidad -entre 11,5 y 20 kilómetros -que es prácticamente imposible extraerla.

Comprender mejor Marte

Entender la evolución del clima en un planeta como Marte es uno de los objetivos que los investigadores se plantean resolver con este descubrimiento, además de comprender su pasado geológico.

"Nuestros resultados tienen implicaciones para la comprensión del ciclo del agua en Marte, la determinación del destino de las aguas superficiales del pasado, la búsqueda de vida pasada o existente y la evaluación de la utilización de los recursos in situ para futuras misiones", explica el estudio.

Desde hace años, las sondas como la InSight permiten analizar estos elementos. Esta, concretamente, fue una misión de la NASA que se lanzó en mayo de 2018, cuyo objetivo era estudiar el interior del planeta para entender mejor su formación y evolución. Aterrizó en Marte en noviembre de ese año y se quedó ahí cuatro años hasta regresar a la Tierra en 2022.

Andrea Ariet con información de Proceedings of the National Academy of Sciences, agencia Efe, The Guardian, BBC.