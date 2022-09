La historia de los impuestos se contará en dos partes: desde la Revolución Francesa hasta los chalecos amarillos, expresión de protesta política.

El Estado y su dinero - La historia de los impuestos - Parte 1:

La política fiscal siempre ha sido y sigue siendo un tema esencial en el debate político. A raíz de la crisis financiera de 2008 y las políticas de austeridad que la acompañaron, hubo fuertes protestas civiles en toda Europa: ya sean partidarios del Brexit en el Reino Unido, chalecos amarillos en Francia, o perdedores de la reunificación en la República Federal de Alemania. Las protestas ilustran la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Y en esto no pocas veces el escollo es la política fiscal.

"No taxation without representation" - desde el movimiento de independencia estadounidense, los impuestos y la soberanía popular se han condicionado mutuamente. Las actuales protestas civiles les recuerdan a quienes están en el poder esta regla básica de la democracia. De este modo, las protestas están vinculadas a una historia llena de acontecimientos.



Desde la Edad Media, han estallado repetidamente conflictos entre los pueblos de Europa y sus gobernantes debido a la cuestión fiscal. Este documental, en dos partes, sigue los rastros de estos conflictos.







El Estado y su dinero - La historia de los impuestos - Parte 2:

La recaudación de impuestos: ¿un instrumento al servicio de los poderosos o un medio para la mejor distribución de la riqueza entre el pueblo? La parte 2 de este documental arroja luz sobre la historia de las protestas civiles contra "los de arriba" exigiendo una mayor justicia fiscal.



