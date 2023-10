El esperado regreso de Manuel Neuer con el Bayern Múnich

Once veces campeón de Alemania, dos veces ganador de la Champions League y campeón del mundo. Uno de los mejores guardametas de todos los tiempos reaparece de a poco con el Bayern Múnich: el regreso de Manuel Neuer acapara la atención y más que nunca se enmarca en un ansioso "casi” que resuena en el club cuando va a cumplir un año de su lesión de tibia y peroné mientras esquiaba en sus vacaciones en diciembre de 2022.

El pasado 28 de septiembre, Manuel participó por primera vez en una parte del entrenamiento colectivo del Bayern. El jugador calificó de "sensación estupenda” el trabajo junto a sus compañeros. Incluso pudo ejercitarse con los otros dos arqueros, Sven Ulreich y Daniel Peretz. Sin Neuer, el fútbol alemán sufrió una sacudida.

Una baja sensible para Alemania

Podría decirse que la lesión de Neuer puso en jaque al Bayern y terminó de rematar la crisis en la selección nacional que terminaría en el despido de Hansi Flick, quien pasara de héroe en Múnich, a incomprendido en la "Mannschaft”. Precisamente, el último partido de Manuel con el combinado alemán fue en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Con Neuer ausente, Alemania tuvo que buscar otro capitán. Primero fue Kimmich, después el barcelonista Ilkay Gündogan. En Múnich, el Bayern entró en modo crisis. Los bávaros desembolsaron 9 millones de euros para fichar al internacional suizo Yann Sommer desde el Borussia Mönchengladbach, un gasto no contemplado, aunque al final un buen arquero.

Pero en cada gol que recibía Sommer, se activaban los comparativos con Neuer, especialmente cuando su reemplazo suizo alcanzaba a rozar el balón sin poder impedir el gol. La crítica no perdonaba la diferencia de estatura entre ambos: lo que era gol con Sommer, era atajable para Neuer, algo no necesariamente cierto, pero es lo que sucede cuando se trata de llenar los zapatos de una figura incontestable e icónica para su club.

De izquierda a derecha: Sven Ulreich, Manuel Neuer, Yann Sommer y Alexander Nübel. Imagen: Frank Hoermann//SvenSimon/picture alliance

Se trata de un seleccionado nacional que lo ha ganado todo y a sus 37 años confía en poder disputar la Eurocopa 2024 en su país. A nivel de clubes, en su vida solo hay dos: Manuel jugó durante 20 años en el Schalke, y en Bayern Múnich desde 2011, año en el que también recibió su primer llamado internacional con Alemania.

En el marco de su regreso a la portería del Bayern, el veteranísimo colega de posición, el italiano Gianluigi Buffon alabó al cinco veces "Mejor arquero del mundo” - apodado así por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

"Hizo historia en nuestra posición y lo digo con convicción, lo digo con admiración”, señala la leyenda italiana.

A punto de reaparecer

Euforia es la palabra que usa el entrenador Thomas Tuchel en torno al anunciado regreso de Neuer con los campeones reinantes. "A pesar de la euforia de todos nosotros y mía, es importante no agitarse y no precipitarse. Por eso esperamos unos cuantos entrenamientos más”, sentenció Tuchel. Lo que en realidad faltaría ahora es entrenamiento con los centrales y un partido de prueba, algo que no se le puede ofrecer debido al apretado calendario de Thomas y su elenco bávaro.

Esta sábado se juega la jornada 8 de Bundesliga, Bayern visita al Mainz con la obligación de derrotar a un equipo que arrancó desangelado el torneo, pero que ha propinado sendas derrotas (3) al Bayern jugando de local. Aún sin Neuer, será Sven Ulreich quien aparezca bajo los tres palos.

La prolongada ausencia de Manuel, parece llegar a su fin: "Es probable que que Neuer reaparezca en el 28 de octubre en el partido en casa contra el Darmstadt 98”, dijo el entrenador.

