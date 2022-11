El entrenador de Japón pide disculpas por la derrota de su equipo ante Costa Rica

El entrenador en jefe de Japón, Hajime Moriyasu, quitó la presión a sus jugadores antes del decisivo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo contra España y expresó una clara autocrítica. "Soy completamente responsable de cómo juegan los jugadores. Soy responsable de todo lo que tiene que ver con el partido, incluida la selección de personal, tácticas y cómo deben jugar nuestros jugadores", dijo Moriyasu sobre la derrota 0-1 contra Costa Rica. El resultado neutralizó el excelente inicio de los asiáticos tras el 2-1 sobre Alemania. Ahora, los "samuráis azules" ven peligrar la posible clasificación a octavos de final pues podrían quedar eliminados si pierden este jueves.

Ese día se jugará una "final" contra la ex campeona del mundo España. "Es frustrante y desafortunado que hayamos perdido. Me disculpo por eso", dijo Moriyasu. A pesar del gran partido contra Alemania, Moriyasu hizo cinco cambios en su once inicial. Las rotaciones no trajeron el éxito deseado contra Costa Rica, que previamente había perdido 7-0 ante España. Solo una victoria contra la favorita España es suficiente para asegurar el avance de Japón. De lo contrario, la selección japonesa depende del resultado del duelo entre Costa Rica y Alemania.

EL(dpa)