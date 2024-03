¿Es el espinosaurio el dinosaurio más polémico?

El espinosaurio (Spinosaurus aegyptiacus) es uno de los mayores depredadores que alguna vez caminó por la Tierra. Durante muchos años, los paleontólogos han intentado descifrar cómo vivía este animal prehistórico, característico por llevar una enorme vela en su espalda.

Este dinosaurio carnívoro vivió hace unos 99 millones de años en el periodo Cretácico, en África. Los restos de este antiguo depredador fueron encontrados por primera vez en Egipto, en la década de 1910.

Cambio de apariencias

El espinosaurio ha sido ilustrado con diferentes apariencias a lo largo de los años. Tal vez el aspecto más conocido es de la tercera película de Jurassic Park (Parque Jurásico III), donde este animal bípedo fue el principal antagonista.

Sin embargo, los especialistas han discutido si el animal poseía realmente la habilidad de caminar sobre sus dos patas, y plantearon la hipótesis de que tomara una postura cuadrupedal, al menos ocasionalmente.

Tampoco está claro para qué utilizaba su gran vela en la espalda, aunque se cree que podría haber tenido una función de regulación de temperatura o para intimidar.

Discusión sobre habilidades acuáticas

En 2014, un equipo de científicos realizó la descripción más detallada del espinosaurio. En ella se le atribuyeron habilidades semiacuáticas. Es decir, usaba sus patas traseras para remar y poseía una cola flexible y ondulante.

Seis años más tarde, otro grupo internacional rebatió la descripción hecha en 2014 . Usando nuevos huesos de la cola, los científicos respaldaron la teoría de que este depredador de hasta 13 metros de largo usaba su cola como una anguila para impulsarse y cazar bajo el agua.

En 2022, un equipo de investigadores compuestos por casi los mismos autores, pero esta vez liderado por Matteo Fabbri, siguió respaldando la idea de que el espinosaurio buceaba como un pingüino para cazar sus presas, gracias a que tenía huesos suficientemente densos como para sumergirse por completo.

Algunos expertos plantean que este dinosaurio era bípedo, pero otros proponen que tenía la opción de ser cuadrúpedo. Imagen: CSP_AlienCat/imago images

No podía sumergirse

Sin embargo, ese mismo año, otro trabajo propuso que el dinosaurio carnívoro habría sido inestable para nadar en la superficie y demasiado boyante para bucear y sumergirse por completo.

Por supuesto, la discusión no termina ahí. Un nuevo estudio publicado este miércoles (06.03.2024) por la revista PLOS ONE , sostiene que el espinosaurio no estaba bien adaptado para bucear a gran profundidad y cazar bajo el agua.

Entre sus argumentos, los paleontólogos sostienen que la mayoría de las aves modernas y muchos dinosaurios, incluido el espinosaurio, tienen sacos de aire adheridos a sus pulmones o en el interior de los huesos, los cuales actúan como un chaleco salvavidas que impide la inmersión.

El espinosaurio "necesitaba una mayor resistencia ósea para soportar el peso de sus extremidades traseras relativamente cortas", explica en un comunicado el autor principal, Paul Sereno, catedrático de Biología Organísmica y Anatomía de la Universidad de Chicago

Falacia ecológica

Los autores del reciente estudio acusan a sus "contrincantes" de usar una "falacia ecológica", por suponer que este gran dinosaurio tuviera huesos tan densos para poder sumergirse.

"El Spinosaurus era capaz de vadear cursos de agua de más de dos metros de profundidad sin flotar, donde podía emboscar a peces de cualquier tamaño con sus garras y mandíbulas, pero todo ello manteniendo sus pies firmemente anclados en el barro", añade Sereno.

Respuesta al nuevo estudio

En resumen, la gran discusión entre ambas visiones radica en si el espinosaurio era un animal acuático o semi-acuático. Matteo Fabbri, quien participó en el estudio acusado de "falacia ecológica" responde en el comunicado:

"Este dinosaurio no era un delfín que viviera solo en el agua, simplemente era capaz de sumergirse a veces para pescar. Ambas hipótesis sitúan al espinosaurio en el agua. Nuestro punto es que podemos argumentar, sobre la base de la densidad ósea, que este animal era probablemente capaz de ir bajo el agua también", afirma.